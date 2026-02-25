Citi, Jefferies y Barclays ven positiva la ambición de Santander de ganar 20.000 millones en 2028

Archivo - La presidenta del grupo Santander, Ana Botín, durante su intervención en el evento del segmento de Alto Nivel de la COP25, durante la décima jornada de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en Madrid (España), a 11 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las casas de análisis de valores Citi, Jefferies y Barclays han valorado positivamente el objetivo que se ha marcado Banco Santander de lograr un beneficio de más de 20.000 millones para 2028, anunciado este miércoles por la entidad como parte de su nuevo plan estratégico.

El nuevo plan contempla superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, frente a los 180 millones de finales de 2025; que el retorno sobre capital tangible (RoTE) sea más del 20%; y que el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción (TNAV por acción más DPS) sea del 20%, también al final del plan.

"Vemos el plan en general como positivo. Sin embargo, esperamos que los inversores se centren en la potencial distribución del exceso de capital", han indicado los analistas de Citi.

Para Jefferies, la "clave" será "entender y demostrar" los supuestos económicos en los que se basan estos objetivos. "Aunque las guías para Estados Unidos y Reino Unido están publicadas, estaremos pendientes de entender qué es lo que el banco está esperando para otros mercados, particularmente España y Brasil", han afirmado.

De su lado, Barclays ha apuntado a que los inversores se centrarán en la capacidad que tenga el banco de lograr mayores retornos estructurales con un RoTE de más del 20%.

"Más claridad sobre el despliegue y generación de capital y la sostenibilidad de la contención de los activos ponderados por riesgo será clave", han afirmado desde Barclays.

Pasado el mediodía, el banco tiene previsto reunirse con los principales analistas que cubren a Santander para realizar una presentación en la que desglosarán estos objetivos de forma más pormenorizada. En la presentación intervendrán la presidenta del banco, Ana Botín; el consejero delegado, Héctor Grisi; y el director financiero, José García Cantera.