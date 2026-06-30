Los clientes de banca privada señalan a la IA como principal motor de cambio, según Deutsche Bank

Archivo - Proyecto de reforma de la sede de Deutsche Bank en el Paseo de la Castellana 18 de Madrid. - DEUTSCHE BANK - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de banca privada han identificado a la inteligencia artificial (IA) como el principal motor de cambio de las carteras de inversión, según se desprende de un estudio elaborado por Deutsche Bank entre sus clientes.

En concreto, el 69,8% de los encuestados señala a la IA y otros cambios tecnológicos entre los motores de cambio de sus carteras. Le siguen la deuda pública y las presiones fiscales (56,9%), cambios políticos que afecten al comercio mundial (50%), los cambios de población (30,7%) y el cambio climático (30,7%).

En esta línea, los encuestados esperan avances en tecnología en un contexto de continua turbulencia global y social. Precisamente, los más jóvenes (entre 25 y 40 años) son más pesimistas que los encuestados de mayor edad en cuestiones relacionadas con la geopolítica o la cohesión social y medioambiental, mientras que esta cuestión se revierte en torno al tema de la inteligencia artificial.

Un 77% tiene claro que la IA afectará a la mayoría de los aspectos del negocio y la inversión. Asimismo, un 70,2% cree que serán necesarios mayores niveles de inversión en defensa y un 49,9% opina que el gobierno corporativo debe cambiar radicalmente para afrontar todos estos nuevos retos globales.

Respecto a la composición de la carteras, predomina la visión a largo plazo entre los objetivos actuales de la cartera de inversión. El 68,3% de los clientes de banca privada asegura que su objetivo es la preservación de su patrimonio a largo plazo y el 65,2% señala que son los rendimientos consistentes a largo plazo. Solo una minoría de los encuestados (17,8%) afirma que la obtención del máximo rendimiento es un objetivo actual de su cartera.

Deutsche Bank ha explicado que alrededor del 36,1% planea revisar su asignación estratégica de activos, pero el 47% adoptará un enfoque "más táctico" a medida que se presenten las oportunidades. También ha destacado que el 29,7% ampliará y buscará nuevos enfoques de gestión de riesgos.

Pese a la importancia que expresan los inversores de la IA como motor de cambio, solo el 9% prevé aumentar la exposición a temas de tecnología e IA, seguido de salud/farma y medicina (7,5%), energía y energías renovables (4,1%) y defensa (3,9%). En cuestiones ESG, el 15,1% planea aumentar su inversión y el 9,5% planea reducirla.