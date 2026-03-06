La CNMC investiga a varias aseguradoras por acuerdos sobre siniestros y compartir información de clientes

Archivo - Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comenzado a investigar una serie de posibles prácticas anticompetitivas en el sector asegurador, según ha informado este viernes en un comunicado.

El regulador ha indicado que el 24, el 25 y el 26 de febrero realizó inspecciones en las sedes de varias empresas de seguros y corredurías, que por el momento no identifica.

En concreto, la CNMV analiza la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas presentes en dichas actividades, relacionadas con las coberturas en solicitudes de indemnización por siniestros, intercambios de información sobre sus clientes y sobre los honorarios que abonan a los distintos profesionales y vetos a algunos de estos profesionales.

En todo caso, se trata solamente de un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas, por lo que no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de confirmarse esta serie de prácticas, sería una infracción tanto de la Ley de Defensa de la Competencia como del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las sanciones podrían conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.