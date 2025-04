La CNMC no prevé reunirse este martes para abordar la OPA de BBVA al Sabadell

Si no la aprueba mañana, la decisión podría aplazarse hasta la semana que viene

EUROPA PRESS

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no tiene previsto reunirse este martes para decidir si aprueba o no la OPA de BBVA al Sabadell, según han informado fuentes del organismo a Europa Press, después de que tuviera que suspender la reunión del lunes por el apagón eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica, incluyendo Portugal.

La Sala de Competencia, encargada de tomar la decisión última sobre la OPA, tenía previsto reunirse el lunes y mañana miércoles. La cita de ayer tuvo que cancelarse y, por el momento, la CNMC descarta que vaya a reagendarse para este martes.

Se mantiene, no obstante, la reunión de mañana y no se descarta que, en caso de que la decisión no logre mayoría simple entre los cincos miembros de la sala, se pueda aplazar la misma hasta la semana que viene, tras el 'puente' que Madrid va a celebrar entre el 1 y el 4 de mayo.

Actualmente, la OPA de BBVA y Sabadell está pendiente de conocer esta decisión de la CNMC en materia de competencia. En fase 1, el supervisor señaló que no podía descartar riesgos en el negocio de crédito a empresas y de adquirencia, por lo que en noviembre de 2024 decidía elevarla a fase 2 para profundizar su análisis.

Desde entonces, la CNMC ha abordado estas cuestiones de forma conjunta con BBVA, que ha presentado varias propuestas de compromisos con los que lograr el 'visto bueno' de Competencia. Ahora, la CNMC tendrá que decidir si son suficientes, endurecerlos o prohibir la operación, aunque este último supuesto es descartado por diversas fuentes.

Si la aprueba, ya sea con compromisos o con condiciones, la operación pasará a la mesa del Ministerio de Economía, que tendrá un plazo de 15 días para decidir si la eleva al Consejo de Ministros. A su vez, el Ejecutivo tendrá otros 30 días para ampliar los compromisos que le pide a BBVA en materias distintas a la de la competencia.

En caso de que la OPA logre también la aprobación del Consejo de Ministros, el siguiente paso será prácticamente la apertura de plazo de aceptación, lo que supone que la decisión pasará a estar ya en manos de los accionistas de Sabadell.