La CNMV actualiza el documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación de MiFID II

Archivo - Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha modificado el documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación de la directiva MiFID II, tal y como contempla el Plan de Actividades de 2026 del organismo.

El supervisor ha incorporado una serie de cambios con el objetivo de reflejar las modificaciones normativas desde la publicación del documento original, como es el caso del 'Quick Fix', el MiFID Review, el 'Listing Act' o nuevas preguntas y respuestas sobre la Autoridad Europa de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés).

Además, la CNMV ha matizado o completado algunos de los criterios con el fin de alinearlos con las experiencia supervisora.

El supervisor ha incorporado dos nuevas preguntas. La primera aclara qué instrumentos equivalentes a contratos por diferencia (CFDs) las entidades comercializan con nombres diversos sin aplicar las resoluciones del supervisor referidas a CFDs.

En este sentido, la CNMV explica que no se considera que el producto derivado sea un futuro, acción o 'swap' si en las condiciones para determinar el valor de producto no se establece un precio futuro de referencia. "Es decir, cuando el valor del producto se determina como referencia al precio de contado del subyacente, estaremos ante un CFD con independencia de que se fije o no un vencimiento", responde.

La segunda pregunta se dirige a las responsabilidades de la entidad que presta los servicios de inversión en colocaciones de emisiones sin folleto para concretar el trabajo que debe hacer el prestador de servicios.

Ante esta cuestión, la CNMV considera adecuado que la entidad señale claramente al emisor que debe facilitarle todos los documentos que se entreguen a potenciales inversores, incluido todo el material publicitario que pretenda realizar, debe tener un entendimiento claro de todo el proceso general de comercialización y asegurarse de que en todos los documentos entregados a inversores se indique que 'la CNMV no autoriza ni registra el folleto o documento informativo de la emisión'.