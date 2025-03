La CNMV alerta de un nuevo 'chiringuito' financiero que usa la imagen de Dabiz Muñoz o Broncano

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 8CNMV) ha alertado este lunes de una entidad no autorizada a prestar servicios de inversión que emplea anuncios falsos en redes sociales usando de forma fraudulenta la imagen de famosos como Dabiz Muñoz o David Broncano.

En concreto, el supervisor financiero ha alertado de Chain Flux 300 ('chainflux300.com/es/'), que está colocando anuncios falsos en redes sociales usando sin derecho la imagen de personas famosas que explican cómo hacerse rico.

Es un fraude conocido por la CNMV, ya que es la misma técnica que usaba el también 'chiringuito' financiero Quantum AI. A finales de febrero, la agrupación Facua denunció esta nueva serie de anuncios falsos.

En el comunicado de advertencia de entidades no registradas emitido este lunes, la CNMV también ha alertado de JP Financial Limited ('jp-financial.limited/'), Surgirux ('surgirux.pro'), Strifor ('strifor.org'), IFM24 ('ifm247.co'), HYCM Capital Markets ('hycmcapitalmarkets.com/'), Iaxuss ('iaxussgroup.com' y 'iaxussgroup.co'), Spiral Capital ('spiralcapinv.com/'), Pro Biz Marketing ('probizmarketing.pro/'), Infinity Global Wealth ('infinityglobalwealth.com/') y FuturaWM LTD ('futurawmltd.com').

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Además, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.