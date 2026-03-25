La CNMV garantiza a Trimetius la posibilidad de invertir en tokens a través de su fondo de capital de riesgo

El equipo de Tritemius Capital. - TRITEMIUS CAPITAL

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado a Tritemius Capital que no existe impedimento legal que prohiba la inversión en instrumentos de financiación alternativos, como tokens emitidos con el objetivo específico de financiar proyectos empresariales, siempre que se encuentren dentro del marco regulatorio europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets).

En consecuencia, y siguiendo la normativa comunitaria, el fondo de capital de riesgo 'Tritemius Fund I', asesorado por Tritemius Ventures y con un tamaño de 21 millones de euros, podría destinar hasta un 30% de su capital a este tipo de instrumentos para financiar 'startups' del ecosistema web3, siempre que se respeten las normas de gestión de riesgos, liquidez y valoración establecidas por la regulación.

El 70% restante debe corresponder a inversiones tradicionales, como participaciones en el capital de las firmas emergentes o instrumentos financieros vinculados a ellas.

En este sentido, el reglamento MiCA reconoce que las ofertas de tokens pueden simplificar los procesos de captación de capital y constituir una vía innovadora de financiación para empresas, especialmente startups tecnológicas y pymes.

En palabras del consejero delegado y cofundador de Tritemius Capital, Luis Pastor, "los tokens representan una evolución en la financiación tecnológica: permiten invertir directamente en el crecimiento de ecosistemas y protocolos, trascendiendo el modelo de la 'startup' tradicional. Esta herramienta amplía el alcance del 'venture capital' hacia modelos de negocio más abiertos, líquidos y descentralizados".

Por otro lado, entre los requisitos que la normativa MiCA establece para el uso de tokens como instrumento de inversión dentro de fondos regulados, se encuentra la elaboración de un 'white paper' que detalle las características de la emisión, así como la custodia de los activos por proveedores autorizados bajo MiCA.