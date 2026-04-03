De los Mozos agradece a Escribano su "liderazgo" en Indra y lanza un mensaje de tranquilidad para la nueva etapa

Archivo - El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha agradecido al ya expresidente de la compañía, Ángel Escribano, su "liderazgo" al frente de la empresa y ha trasladado un mensaje de tranquilidad tras los últimos movimientos asegurando que el grupo está "en su mejor momento".

Escribano renunció el 1 de abril a la presidencia de Indra mediante una carta remitida al consejo de administración después de que la empresa que preside su hermano, EM&E Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) renunciara a la operación de integración con Indra tras presiones ejercidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El ya expresidente dijo que renunciaba al puesto "por responsabilidad" y "para no interferir en la estabilidad de la compañía". Un día después, el 2 de abril, el consejo de administración de la compañía nombró como presidente no ejecutivo al exconsejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón.

En este escenario, José Vicente de los Mozos, que continúa siendo el consejero delegado y es el primer ejecutivo de la empresa, ha querido publicar en sus redes sociales "unas líneas para transmitir tranquilidad y fuerza" a toda la compañía, sus clientes, proveedores y accionistas.

"HA LLEGADO LA HORA DE UN NUEVO EMPUJÓN"

"Indra está en su mejor momento, tenemos un plan estratégico que desde hace años cumplimos y que ya hemos superado. Ha llegado la hora, como ya hemos dicho, de darle un nuevo empujón", ha subrayado en un mensaje publicado en su perfil de LinkedIn.

A renglón seguido, De los Mozos ha remarcado que tiene un "absoluto compromiso" con la empresa y con "todos los grandes profesionales que la hacen posible". Asimismo, ha apuntado que el grupo entra ahora en una etapa "que está llena de retos interesantes y de grandes cosas que están por venir".

"¡Tenemos que continuar con energía e ilusión dando impulso a este gran grupo!", ha remachado el consejero delegado, que para concluir ha dado las gracias a Ángel Escribano "por su liderazgo durante su presidencia" y ha dado la bienvenida a Ángel Simón como nuevo presidente de Indra en esta nueva etapa.