La Generalitat adjudica 293 millones de deuda nueva a tres entidades financieras - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha adjudicado 292,75 millones de euros a tres entidades financieras a un tipo "muy ventajoso" e inferior al máximo fijado inicialmente, con préstamos a un coste entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, cuando el máximo fijado era el del Tesoro más 20 puntos básicos.

Según ha explicado el Govern en un comunicado este sábado, esta operación supone la normalización de la relación de la Generalitat con los mercados financieros después de "más de una década dependiendo casi exclusivamente" del fondo de liquidez autonómica (FLA).

A principios de año la Generalitat solicitó ofertas al mercado bancario para financiar 292,75 millones de euros de deuda a largo plazo, la primera vez que la administración lo hacía en 14 años.

La duración de los préstamos era de 6 años, con un coste de financiación máximo equivalente al coste del Tesoro más 20 puntos básicos, en cumplimiento del principio de prudencia financiera, y hasta 7 entidades presentaron propuestas por un importe superior a los 1.000 millones de euros.

Finalmente, los préstamos se adjudicaron hace unas semanas a tres entidades que ofrecían el menor diferencial respecto al coste del Tesoro, con un tipo medio del 2,331% en el momento de la formalización.

VÍAS DE FINANCIACIÓN ABIERTAS

En los últimos años la Generalitat ha diversificado sus fuentes de financiación con diversos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y mediante entidades financieras privadas, como en el caso de la refinanciación de 3.500 millones de euros del FLA de 2023.

En septiembre de 2025 la agencia Moody's devolvió a la Generalitat el grado de inversión que le había retirado en 2012, después de que también lo hicieran Fitch y DBRS.