La CNMV licita un estudio para conocer la opinión de los inversores y analistas sobre su actividad

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) realizará un estudio para conocer la opinión de inversores y otros usuarios sobre la información generada por el propio organismo supervisor, según la licitación publicada en la plataforma de Contrataciones del Estado.

El objetivo es permitir identificar las fortalezas de la CNMV, así como los aspectos a mejorar para facilitar la interacción de los inversores con la institución, mejorar su participación en el mercado e incrementar sus niveles de protección.

También busca obtener una visión más general de la percepción de la CNMV por parte de otros colectivos que siguen habitualmente la actividad del supervisor, como periodistas, analistas o académicos.

El contrato tiene un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto base de licitación de 42.000 euros, IVA no incluido; si se incluye el IVA del 21%, el importe de licitación asciende a 50.820 euros.

Entre las ofertas admitidas, tres han pasado a la valoración de la segunda: la de la empresa Gabinete de Análisis Demoscópico, con un presupuesto de 36.600 euros, IVA no incluido; la de Punto de Fuga, con un presupuesto de 39.700 euros, IVA no incluido; y la de Kantar, por 41.010 euros, IVA no incluido.

PROFUNDIZAR EN LA OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO

La CNMV recuerda en la memoria justificativa de este contrato que en 2020 ya realizó una encuesta entre las entidades supervisadas y otras entidades que interactúan de forma habitual con el supervisor, como firmas de auditoría y consultoría, despachos de abogados y asociaciones del sector.

"Los resultados han servido para orientar las actuaciones de la CNMV en diversas áreas hacia la prestación de un servicio de mayor calidad para estos usuarios", explica.

El organismo ha estimado "necesario" seguir profundizando en conocer la percepción que los diferentes usuarios que interactúan con la CNMV "pero que no lo hacen en calidad de supervisados".

'FOCUS GROUP' Y ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

El supervisor detalla que la técnica para realizar el estudio de percepción entre los inversores será la del 'focus group', compuesto por un mínimo de cuatro y un máximo de diez participantes, con un mínimo de dos 'focus group'.

Señala que estos grupos serán "homogéneos intergrupalmente" con el objetivo de facilitar la interacción de los participantes y la discusión de las ideas, "sin perjuicio de la existencia de un cierto grado de heterogeneidad" para que también se enriquezca la discusión.

Sin embargo, indica que los participantes "no se conocerán entre sí ni tendrán relación con el moderador".

En cambio, para conocer la percepción de los medios de comunicación, analistas y académicos, la CNMV señala que se deberá realizar entrevistas en profundidad.

Se deberán realizan un mínimo de 21 entrevistas: siete con profesionales de los medios de comunicación, siete con analistas y siete con académicos.

Asimismo, la CNMV señala que la empresa que resulte adjudicataria del contrato podrá fomentar la participación en estos grupos o entrevistas a través de "pequeños incentivos", como una donación a una ONG en su nombre, tarjetas regalos, 'merchandasing', etc, aunque el tipo de incentivo será consensuado entre la CNMV y la empresa.