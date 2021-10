La CNMV multa con 120.000 euros a Atl 12Capital Inversiones

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto dos multas con un importe agregado de 120.000 euros a Atl 12 Capital Inversiones por falta de información y gestión de su acuerdo de colaboración con Bellevue Funds (Lux) y Bellevue Asset Management.

En una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV señala que ha acordado imponer una multa de 85.000 euros a la gestora por no informar sobre los incentivos percibidos de Bellevue "ni ex ante ni ex post" a los clientes asesorados y retener los incentivos de los clientes de gestión de carteras.

Además, ha impuesto una multa de 35.000 euros por no haber establecido medidas "obligadas" de identificación, gestión y control en relación con los conflictos de interés derivados de su acuerdo de colaboración suscrito con Bellevue Funds (Lux) y Bellevue Asset Management, de forma que no habría informado de ello a sus clientes ni se habría recogido en su política de conflictos de interés.

La CNMV señala que se trata de dos infracciones muy graves tipificadas en la Ley del Mercado de Valores. Estas resoluciones son únicamente firmes en vía administrativa, siendo susceptibles de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.