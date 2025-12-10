La CNMV reducirá en un 50% la información que las entidades supervisadas tienen que facilitar en sus informes

Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha presentado este miércoles su plan de simplificación donde se incluye la intención de reducir en un 50% determinados tipos de información que tienen que facilitar las entidades supervisadas en sus reportes periódicos.

Este plan de simplificación forma parte de las prioridades estratégicas de la CNMV hasta 2030 y se articula a través de seis ejes, entre los cuales destaca la implementación de 31 iniciativas que dependen directamente del organismo supervisor y que combinan actuaciones de optimización de procedimientos internos con propuestas de modificación de circulares.

En este sentido, el supervisor explica que más de la mitad de las iniciativas del plan, un 58%, se orientan a reducir la documentación exigida para evitar duplicidades y aligerar la carga administrativa.

Sin embargo, la CNMV recalca que es información cuyo requerimiento depende exclusivamente de ella misma, es decir, no implica cambios normativos en otros niveles. De esta forma, la institución prevé que la reducción de requisitos de información se pueda aplicar en el primer trimestre de 2026. Además, prevé realizar un informe sobre cómo ha realizado esta simplificación y el grado de implementación.

Entre las reducciones previstas, destacan la eliminación de la remisión de informes de auditoría interna de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) y de las empresas de servicios de inversión (ESI). Para las fusiones de instituciones de inversión colectiva (IIC), se prevé la sustitución de escrituras y contratos por declaraciones responsables.

El plan también contempla eliminar estados como el de posición de IIC y las tasaciones inmobiliarias, y ajustar la periodicidad, entre otros, de los planes de recuperación de ESI y de los estados reservados de normas de conducta de las entidades de mayor tamaño.

La CNMV defiende que la supresión de estos informes o la distinta periodicidad no tienen impacto en la protección del inversor y que, además, un 26% de las medidas se destina a agilizar los plazos de tramitación y mejorar la eficiencia en los procedimientos.

Señala que, igualmente, se sustituirá la verificación completa de anexos de sostenibilidad en folletos de IIC por un procedimiento simplificado basado en declaraciones responsables y revisiones muestrales y que se utilizará un enfoque basado en riesgos para la revisión de folletos de emisores, ajustando la profundidad de la revisión según la complejidad de cada operación.

Por otro lado, explica que un 16% de las iniciativas se dirige a facilitar los sistemas de envío y gestión de la información, en especial, la comunicación a través de la sede electrónica. Para ello, la CNMV agilizará la gestión de certificados Cifradoc, ampliando el número de certificados por actividad y simplificando el proceso de renovación, y extenderá el uso de información procedente de bases de datos de infraestructuras con el objetivo de minimizar solicitudes redundantes.

DECÁLOGO DE SIMPLIFICACIÓN

Otro eje del plan es la creación de un décalogo de simplificación que servirá de guía a la CNMV en todas sus actividades y sigue principios de proporcionalidad, eficiencia operativa, eficacia normativa y transparencia.

Por ejemplo, el decálogo establece que no se introduzca criterios nacionales adicionales a las recomendaciones, guías y directrices europeas "siempre que sea factible" y que, en caso de que se introduzcan, que se motive adecuadamente la necesidad de las mismas. La CNMV también pretender aplicar criterios de simplificación a la hora de publicar documentos orientativos, circulares o procedimientos y revisar la normativa actual antes de plantear nuevas propuestas.

El tercer eje del plan es llevar a cabo acciones dentro de la propia CNMV derogar circulares "obsoletas", reducir el alcance o frecuencia de la supervisión en áreas de bajo riesgo y a automatizar tareas, agilizar plazos y optimizar recursos.

Los otros tres ejes del plan se basan en el plan de transformación digital de la CNMV, conocido como Helix, presentado en noviembre de 2025; en un conjunto de propuestas para promover cambios legislativos y que la CNMV transmitirá a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional; y en la participación activa en grupos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) y de otros organismos para impulsar la simplificación y reducción de cargas administrativas en la UE.