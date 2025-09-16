Colonial emitirá bonos senior unsecured por 800 millones de euros con vencimiento en 2031

Archivo - El consejero delegado de Colonial (izq), Pere Viñolas, y el presidente, Juan José Brugera. - COLONIAL - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha fijado el precio de una emisión de obligaciones senior unsecured (no garantizadas) por valor nominal de 800 millones de euros, con un cupón anual del 3,125% y vencimiento en septiembre de 2031, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez se cumplan las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, la suscripción y desembolso de estos bonos tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 23 de septiembre de 2025.

Asimismo, la previsión es que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin.

El objetivo de la socimi es destinar el importe neto total procedente de los bonos a la financiación y/o refinanciación de proyectos verdes elegibles (Eligible Green Assets).