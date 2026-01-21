La Comisión Europea renueva a Helena Viñes como presidenta de la Plataforma de Finanzas Sostenibles

Archivo - La presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles, Helena Viñes, interviene en una jornada del Cercle d'Economia, en el Palau de Congresos de Cataluña, a 7 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Comisión Europea ha renovado el nombramiento de Helena Viñes como presidenta de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo en el que Viñes es consejera.

Helena Viñes, que también copreside el Grupo de Expertos de la ONU sobre Net Zero Policy (o sobre políticas públicas encaminadas a la consecución de cero emisiones netas), dirige la citada plataforma desde febrero de 2023. El nuevo mandato abarcará hasta el final de 2027.

Esta plataforma es un órgano de asesoramiento a la Comisión Europea formado por expertos de los sectores público y privado. En este nuevo periodo, la plataforma asesorará sobre los planes de simplificación de la regulación de las finanzas sostenibles, incluida la revisión de los criterios de la actual taxonomía y el desarrollo de criterios para nuevas actividades.

Asimismo, continuará con los trabajos ya iniciados en relación con las finanzas de transición y el seguimiento de los flujos de capital destinados a financiar la transición. Cuenta con 28 miembros, siete representantes de instituciones europeas y 16 observadores.

La consejera de la CNMV ha resaltado el "privilegio" que supone formar parte de un grupo tan comprometido, diverso y altamente cualificado. "La taxonomía de la UE ya ha comenzado a dar sus frutos con la movilización de cientos de miles de millones de euros de capital en activos fijos sostenibles. Sin embargo, existe un amplio margen para reforzar su impacto, haciéndola más operativa. Con ello, podemos movilizar capital a gran escala para la transición a una economía de emisiones netas cero", ha afirmado Viñes.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha destacado que la decisión de la Comisión Europea supone un "reconocimiento" al trabajo desarrollado por la consejera y "a la relevancia de la posición del sector financiero español en el impulso a la sostenibilidad en un momento clave para el avance hacia un nuevo modelo de crecimiento compatible con la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas".