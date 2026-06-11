El Comité del Ibex deja sin cambios el Ibex 35, pero modifica el coeficiente de Indra, Naturgy y Solaria

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor Técnico del Ibex ha decidido dejar sin cambios la composición del Ibex 35, así como los índices sectoriales de energía y construcción, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME) en un comunicado.

La decisión se ha tomado de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices Ibex y de Estrategia sobre Acciones administrados por Sociedad de Bolsas.

No obstante, en lo referente al Ibex 35, sí se ha adoptado la decisión de modificar el coeficiente por cambios en el capital cautivo de Indra, que ha cambiado del 80% al 100%; de Naturgy, que ha pasado del 20% al 60%, y de Solaria, que ha aumentado del 80% al 100%.

Además, en el índice sectorial de energía, se ha adoptado la decisión de modificar el coeficiente por cambios en el capital cautivo de Naturgy, al pasado del 20% actual al 60%, y de Solaria, que pasa del 80% al 100%.

Para tomar sus decisiones sobre la composición del Ibex, el Comité Asesor Técnico tiene en cuenta el volumen de contratación en euros en el mercado de órdenes durante los seis meses previos a la reunión (periodo de control) y analiza aspectos como el número de operaciones contratadas o posibles cambios en el accionariado, de cara a garantizar la calidad de dicho volumen.

Asimismo, solo pueden formar parte del Ibex 35 los valores con una capitalización media superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el periodo de control. Las normas técnicas establecen diferentes coeficientes a aplicar sobre la capitalización media de cada valor para penalizar a aquellos con menor capital flotante.

Las modificaciones anunciadas este jueves entrarán en vigor a partir del próximo 22 de junio, mientras que los ajustes del Ibex 35 y en el Ibex 35 Energía se realizarán al cierre de la sesión del viernes 19 de junio.

Asimismo, se ha comunicado que la próxima reunión de seguimiento del Comité Asesor Técnico tendrá lugar el próximo 10 de septiembre.