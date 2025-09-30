El consejo de Banco Sabadell comunicará este martes su decisión sobre la mejora de la OPA de BBVA

El CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, llega a un desayuno de Nueva Economía Fórum, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell tiene previsto celebrar este martes una reunión con analistas e inversores institucionales con el objetivo de informarles sobre la opinión del consejo de administración de la entidad catalana acerca de la mejora de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil de BBVA, ha anunciado el banco en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de BBVA decidió la semana pasada mejorar la OPA sobre el Banco Sabadell un 10%, modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones.

La reunión de Sabadell con los analistas comenzará a las 18.00 horas y la presentación podrá seguirse por cualquier persona interesada a través de Internet en la dirección de la web corporativa de Banco Sabadell.

También hoy, a partir de las 19.00 horas, la entidad catalana ofrecerá una rueda de prensa 'online' que podrá seguirse también desde la web corporativa de Banco Sabadell.

No obstante, la presentación en relación con la opinión del consejo sobre la oferta revisada de la OPA de BBVA se hará pública con anterioridad mediante comunicación de la misma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La CNMV ya autorizó la modificación de las características de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, según informó el supervisor bursátil, que amplió el plazo de aceptación de la operación hasta el próximo 10 de octubre incluido.

LA ANTERIOR OFERTA

La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transforma en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana.

Hasta ese momento, la contraprestación ofrecida era de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell.

BBVA ANUNCIA DIVIDENDO

Por su parte, el consejo de administración de BBVA comunicó a última hora de ayer que ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 por un importe bruto de 0,32 euros por acción en efectivo, "el mayor de su historia", tras haber sido incrementado en un 10,3% frente al año anterior.

Este dividendo se repartirá el próximo día 7 de noviembre, también entre aquellos accionistas que acudan a la OPA. Sin embargo, si la OPA realizada por BBVA sobre el 100% del capital de Banco Sabadell se ha completado pero no liquidado antes del día 4 de noviembre de este año, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.

De esta manera, se garantiza que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta "participen del dividendo", según la entidad que preside Carlos Torres.