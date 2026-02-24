Cook cree que la política monetaria de la Fed podría ser insuficiente para lidiar con el paro creado por la IA

Archivo - Imagen de recurso de inteligencia artificial (IA). - INDRA - Archivo

Prevé que la IA empezará a condicionar la evolución de la productividad general dentro de cinco a diez años

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, ha asegurado este martes que la actuación del banco central podría revelarse insuficiente para lidiar con el desempleo creado por el creciente despliegue de la IA.

"Si la IA sigue elevando la productividad, el crecimiento económico podría mantenerse fuerte, incluso aunque las turbulencias en el mercado laboral suban el paro. Ante un auge de la productividad como este, un mayor desempleo podría no indicar un aumento de la infrautilización de la mano de obra", ha explicado en la 42 Conferencia Anual de Política Económica de la NABE.

"Por lo tanto, es posible que una política monetaria enfocada en la demanda no pueda paliar el desempleo causado por la IA sin incrementar también las presiones inflacionistas. Esto significa que los responsables de la política monetaria se enfrentarían a una disyuntiva entre desempleo y precios", ha subrayado.

Cook ha opinado que la política monetaria de la Fed aún puede jugar un papel, pero ha apuntado a medidas no monetarias como la formación académica y laboral como políticas alternativas "más adecuadas" y "más específicas" para hacer frente a los desafíos de la IA.

Así, ha señalado que el paro entre los recién graduados ha repuntado en los últimos años a medida que las empresas delegan en la IA cada vez más carga de trabajo que antes asignaban a sus nuevos empleados. Cook ha augurado que la IA empezará a condicionar la evolución de la productividad general dentro de cinco a diez años.