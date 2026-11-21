1136114.1.260.149.20261121112253 Archivo - Monedas de euro sobre una bandera europea. - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

BRUSELAS 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado este sábado una nueva propuesta para el presupuesto comunitario de 2028-2034 que contempla una reducción de unos 180.000 millones de euros respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, lo que supone un recorte del 10,2% y sitúa el volumen total de las cuentas en 1,58 billones de euros, frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por Bruselas, a precios constantes de 2025.

El nuevo documento de negociación, que profundiza en el ajuste del 8% propuesto en octubre por la presidencia irlandesa del Consejo, rebaja especialmente las partidas destinadas a competitividad, seguridad y defensa, cuya dotación pasa de 522.205 a 437.683 millones de euros, así como la acción exterior, que cae de 190.000 a 150.138 millones. En cambio, mantiene prácticamente sin cambios las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), con 261.012 millones, y preserva buena parte de los fondos de cohesión, en un intento de acercar posiciones entre los Veintisiete.

En cuanto a la financiación, otro de los principales escollos de la negociación, el socialista portugués ha reforzado su apuesta por los nuevos recursos propios, que ya pidió explorar tras la falta de avances en la cumbre de octubre, con un paquete de ingresos vinculados a las grandes empresas digitales, el tabaco, los residuos electrónicos y las emisiones de carbono que, junto con los recursos existentes, permitiría recaudar unos 60.000 millones de euros anuales y limitar el aumento de las aportaciones nacionales.

La propuesta llega a cinco días de la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, en la que los líderes europeos tratarán de acercar posiciones entre países como Alemania, Países Bajos y Suecia, partidarios de mayores recortes, y otros como España y Francia, que reclaman un presupuesto más ambicioso que proteja las políticas tradicionales, con el objetivo de alcanzar un acuerdo político antes de que termine el año y evitar que los calendarios electorales de varios Estados miembros compliquen las negociaciones durante 2027.

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