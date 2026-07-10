La creación de empresas baja un 15,4% en mayo y las sociedades disueltas disminuyen un 2,6%

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles disminuyó un 15,4% en mayo en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.194 empresas, registrando un descenso mensual del 3,1% según los datos provisionales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual registrado en el quinto mes del año, la creación de empresas en España vuelve a profundizar en terreno negativo y acentúa la tendencia a la baja iniciada en abril, tras haber roto previamente una racha de tres meses consecutivos de ascensos.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se situó en 593 millones de euros, lo que supone una bajada del 19,7% respecto a mayo del año anterior, mientras que el capital medio suscrito alcanzó los 52.981 euros, experimentando un retroceso anual del 5,1%.

En concreto, atendiendo al capital suscrito, la categoría según su actividad económica con mayor inversión en las sociedades mercantiles creadas fue inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 417 millones de euros, seguida a gran distancia por actividades profesionales, con 54 millones de euros. Por su parte, el sector de información y comunicaciones presentó el menor capital en el quinto mes del año, con apenas 4,66 millones.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en mayo se disolvieron un total de 1.662 sociedades mercantiles, una cifra un 2,6% inferior a la del mismo mes de 2025, de las cuales el 84,4% (1.403 empresas) formalizaron su desaparición de manera voluntaria.

En concreto, de las 1.662 empresas que se disolvieron en mayo, 1.403 lo hicieron voluntariamente, un 2,1% menos que en mayo de 2025, mientras que 84 se disolvieron tras una fusión, un 8,7% menos que en mayo del año pasado, y 175 desaparecieron por otras causas (-3,8%).

El 19,2% de las sociedades mercantiles que se crearon en el mes de mayo correspondió a actividades inmobiliarias, financieras y seguros, y el 16,6% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 22,3% pertenecía al comercio, el 14,4% a la construcción y el 14,2% a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 9,3% en mayo en tasa mensual, hasta las 2.417 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.640 millones de euros, cifra un 35,5% superior a la de mayo de 2025, mientras que el capital medio fue de 678.734 euros, un 34,6% más en tasa anual.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE SOLO EN DOS CCAA Y BAJA EN QUINCE

Según los datos, sólo dos comunidades autónomas crearon el pasado mes de mayo más empresas que en el mismo mes de 2025. Los únicos repuntes interanuales se los anotaron La Rioja (+15,4%) y la Comunidad Foral de Navarra (+4,9%).

Por contra, en quince comunidades descendió la creación de sociedades, especialmente en Castilla-La Mancha (-24,7%), Cataluña (-22,1%), Andalucía (-19,7%), el Principado de Asturias (-19,4%), Baleares (-15,8%) y la Comunidad de Madrid (-15,7%).