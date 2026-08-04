Creand AM lanza un fondo de 25 millones de venture capital tecnológico asesorado por Blue Opal

Archivo - Luis Buceta, nuevo director de inversiones de Creand Wealth Management, y Miguel Ángel Rico, nuevo director de inversiones de la gestora Creand Asset Management. - CREAND WEALTH MANAGEMENTE - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Creand Asset Management ha decidido lazar un fondo de inversión especializado en 'venture capital' que estará asesorado por Blue Opal y foco en el mercado estadounidense, según ha informado este martes en un comunicado.

El vehículo nace con un objetivo de captación de 25 millones de euros y una duración inicial prevista de siete años, prorrogable por dos periodos adicionales de un año. La inversión mínima general será de 100.000 euros, si bien determinados inversores podrán acceder al fondo desde 50.000 euros cuando reciban asesoramiento financiero personalizado y cumplan las condiciones previstas por la normativa.

"Con este lanzamiento ampliamos nuestra oferta de inversión alternativa con un producto muy especializado y de valor diferencial, y acercamos a los inversores una nueva oportunidad dentro del mercado estadounidense", ha afirmado el director general de Negocio e Inversiones de Creand Asset Management, Luis Buceta.

El vehículo será un fondo de fondos. Invertirá principalmente en una cartera cuidadosamente seleccionada compuesta por entre 8 y 10 fondos de venture capital gestionados por firmas emergentes estadounidenses, especializadas en compañías tecnológicas de reciente creación o en fases iniciales de desarrollo, con un enfoque multisectorial.

La estrategia se completará con la adquisición de participaciones minoritarias en entre tres y cuatro sociedades gestoras