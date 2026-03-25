Creas Impacto II adquiere el 70% de la compañía Desconect@ con financiación de Impact Bridge

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fondo de impacto Creas Impacto II ha adquirido el 70% de la compañía catalana especializada en salud mental adolescente Desconect@.

De esta manera, el fondo ha aportdo capital con el respaldo de tres inversores vinculados a la firma, e Impact Bridge ha proporcionado la financiación a través del fondo 'IB Deuda Impacto España', según informó Creas en un comunicado.

El objetivo de la operación es acelerar el crecimiento de Desconect@ mediante la ampliación de su presencia en toda España desde sus tres centros actuales, ubicados en Madrid, Barcelona y Málaga.

"Hemos escogido a Creas porque compartimos la misma mirada y la misma responsabilidad: proteger la esencia del proyecto y seguir desarrollando un modelo que pone siempre al adolescente y a su familia en el centro", señaló el fundador de Desconect@, Marc Masip.

Por su parte, la socia de Creas Impacto, Olivia Mossay, destacó que esta inversión "no solo tiene un alto potencial de crecimiento sino, sobre todo, la capacidad de generar un impacto profundo y duradero en miles de jóvenes y en sus familias".