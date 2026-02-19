Cristiano Ronaldo invierte más de 6 millones de euros en Pro2col (Herbalife), con una participación del 10%

Cristiano Ronaldo. - HERBALIFE

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Cristiano Ronaldo ha invertido 7,5 millones de dólares (unos 6,33 millones de euros) en HBL Pro2col Software, LLC, subsidiaria indirecta de propiedad de Herbalife, para adquirir una participación del 10% en la compañía.

La operación incluye también la prestación de servicios y la cesión de derechos de patrocinio a Pro2col Software, titular de Pro2col, una plataforma digital de Herbalife para la salud y el bienestar, según ha anunciado la empresa este jueves.

"Invertir en Pro2col fue una evolución natural", con el objetivo de ayudar a la herramienta a "cambiar la forma en que las personas se relacionan con su salud y bienestar", ha declarado Cristiano Ronaldo, unido a Herbalife desde 2013, en una relación basada en "la confianza y una ambición compartida".

"He visto de primera mano cómo Herbalife combina ciencia, innovación y apoyo personal para hacer la salud y el bienestar más accesibles. Trabajar junto con Herbalife para crear algo con un impacto duradero es lo que me motiva en esta etapa de mi carrera", ha añadido el deportista, actualmente en el Al-Nassr, equipo de la liga de fútbol de Arabia Saudí.

Para el director ejecutivo de Herbalife, Stephan Gratziani, "su inversión refleja una convicción compartida en el poder de la nutrición, los datos, la inteligencia artificial y la información personalizada para impulsar mejores resultados en salud y bienestar, reforzando de esta manera la confianza en el impacto futuro de Pro2col".

Pro2col es la plataforma digital de Herbalife para la salud y el bienestar diseñada para fomentar la constancia diaria, promover los hábitos sostenibles y lograr resultados medibles gracias a un enfoque estructurado del bienestar basado en datos, informa el comunicado.

La tecnología, que se ajusta al estilo de vida de cada usuario, utiliza los datos individuales de este para generar un plan de bienestar personalizado, con hábitos diarios y un seguimiento de la nutrición, explica.