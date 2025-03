La Fundación La Caixa y CriteriaCaixa devuelven su sede a Cataluña tras más de 7 años en Baleares

La trasladaron a Palma (Baleares) el 7 de octubre de 2017 por el 'procés' independentista catalán

El patronato de la Fundación Bancaria La Caixa ha acordado "por unanimidad" devolver a Cataluña la sede social de la fundación y de CriteriaCaixa, casi siete años y medio después de su traslado a Palma (Baleares), informa en un comunicado este miércoles.

El nuevo domicilio social estará ubicado en la torre II de la sede central de la entidad, entre los números 621 y 629 de la avenida Diagonal de Barcelona.

La fundación y Criteria trasladaron su sede en Palma (Baleares) el 7 de octubre de 2017, con el fin de "preservar sus intereses empresariales y sociales, así como su operativa normal", tras el referéndum del 1 de octubre de ese año, según explicó en su momento.

El acuerdo se toma "atendiendo a que ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017".

La entidad ha asegurado que el cambio no implica movimiento de personas ni de espacios o servicios corporativos, ya que la mayoría de los empleados y centros de trabajo "han estado siempre ubicados en Barcelona".

"RAÍCES"

La fundación ha asegurado que tiene "un firme compromiso con sus raíces" y ha recordado que fue fundada en 1904 por el abogado barcelonés Francesc Moragas, con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil catalana.

La entidad ha querido "remarcar también que su compromiso con Baleares y con la ciudad de Palma permanece inalterable", con el desarrollo de programas para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Asimismo, ha destacado las actividades de CaixaForum Palma, lugar en el que el patronato de la fundación "seguirá manteniendo periódicamente las mismas reuniones que hasta ahora".

CAIXABANK

Fuentes de CaixaBank han declinado hacer comentarios sobre una posible vuelta de la sede del banco a Barcelona, de donde también salió el 7 de octubre de 2017, en su caso, para instalarla en Valencia.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, dijo en rueda de prensa el pasado 30 de enero que CaixaBank mantendrá la sede en València y que está en la ciudad con "carácter indefinido".

Gortázar dijo que "no hay ninguna novedad" y que no se prevía que la situación de la sede social de CaixaBank cambiara. "Reafirmamos nuestra voluntad de que en ese aspecto no vamos a cambiar y no vamos a mover la sede", subrayó.

Preguntado por las condiciones que pueden suponer la vuelta de la sede social a Barcelona, Gortázar dijo que no existía una lista de condiciones que se deban cumplir y explicó que Barcelona es donde pasa la "mayor parte" de su tiempo y donde se reúne habitualmente el comité de dirección.

Sin embargo, añadió que este hecho no significa que no puedan hacer lo mismo en Valencia, Madrid, Palma o cualquier otra ciudad española, y subrayó las "raíces" de la entidad con Valencia.

LA VUELTA DE BANCO SABADELL

Esta decisión se toma prácticamente mes y medio después de que Banco Sabadell anunciara el traslado de su sede social de Alicante (Comunidad Valenciana) a Sabadell (Cataluña).

En el caso de la entidad vallesana, la salida se produjo dos días antes, el 5 de octubre de 2017, aunque fue por el mismo motivo, en pleno 'procés' independentista catalán.

El banco explicó a finales de enero que "ya no se dan las circunstancias" que motivaron el traslado a Alicante, en referencia al cambio político en Cataluña, ahora gobernada por el PSC y Salvador Illa.

Sin embargo, el cambio de Sabadell también se ha producido en un contexto marcado por la OPA de carácter hostil que BBVA quiere lanzar sobre el banco.

No ha sido la única: ya el pasado 3 de diciembre la cementera Molins también aprobó devolver la sede social a Cataluña, tras situarla en Madrid en 2017. Con anterioridad, también tomaron esta decisión Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), en septiembre de 2018; Red Points, en junio de 2023, y Laboratorios Ordesa, en octubre de 2023.

REACCIONES

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han celebrado la vuelta de la sede: "Es una muy buena noticia y una señal más del impacto positivo de la normalización de la situación política y económica en Cataluña".

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha dicho que es "una gran noticia para la economía y para el futuro del país". Además, ha querido "felicitar y agradecer" al presidente de tanto de la fundación como de Criteria, Isidro Fainé, la decisión.