Cuerpo llama a proteger la estabilidad financiera sin comprometer la competitividad de la banca

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado este viernes a proteger la estabilidad financiera permitiendo, a su vez, que las entidades bancarias puedan competir.

Durante su intervención en la jornada 'Competitividad para el Crecimiento' organizada por AEB, CECA y UNACC, ha explicado que "se trata de simplificar mejorando el marco regulatorio actual, el objetivo no es desregular", sino reforzar al sector donde la presión "es más intensa", como en el ámbito de la banca corporativa y de inversión.

Cuerpo ha especificado que "hay unas enormes necesidades de financiación" en un contexto en el que el mercado bancario europeo "sigue estando demasiado fragmentado". Estas necesidades ascienden a 1,2 billones de euros al año, equivalente al 7% del PIB de la UE en inversión año tras año. Ante este escenario, ha abogado por la simplificación y la competitividad.

Para ello, y además de la flexibilización del marco regulatorio, apuntó a ejecutar una simplificación que tenga en cuenta la diversificación de los modelos bancarios en Europea y que los requerimientos de capital no sean asignados de forma individual.

En concreto, "hablar de la gobernanza a la hora de tomar, reforzar o adelantar cambios en el entorno normativo y la capacidad de movilizar los recursos necesarios para avanzar en este objetivo compartido: un crecimiento".

Cuerpo también se ha referido a las próximas negociaciones en el Consejo Europeo sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual, del que ha declarado que "está lejos de responder a estas necesidades". "Es un marco que, si descontamos los fondos 'Next Generation', mantiene constante el presupuesto europeo", ha incidido.

Sobre esta cuestión, ha afirmado que existen "discusiones alternativas", algunas procedentes de España, como cambiar el calendario del perfil de repago de los fondos 'Next Generation', algo que "permitiría 'rellenar' para políticas tradicionales", o avanzar en la provisión de fondos públicos, como en defensa y seguridad, como el paquete SAFE de defensa.

En cuando a la tecnología, Cuerpo ha señalado que la banca "necesita incorporar innovaciones" sin perder la confianza de los clientes en aspectos como el sistema de pagos, el desarrollo del euro digital, las 'stablecoins' y el refuerzo ante ciberamenazas.

Asimismo, ha recordado que cuatro quintas partes de la inversión productiva proceden de los mercados de capitales y que 10 billones de ahorros tienen forma de depósitos de hogares.

"Necesitamos reducir la fragmentación de la liquidez", ha afirmado el ministro, tras indicar que los mercados de capitales y los inversores requieren de "un mercado con escala y flujo creíble de empresas rentables que vayan acudiendo al mercado", de ahí las negociaciones sobre el Paquete de Integración de Mercados en la Unión Europea.