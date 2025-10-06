David Martínez rechaza pactos ocultos con BBVA y asegura estar en contacto con la CNMV

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El inversor mexicano David Martínez, que también es consejero dominical de Banco Sabadell, ha rechazado cualquier pacto oculto con BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre el banco catalán.

"No existe absolutamente ningún acuerdo ni conflicto de interés entre BBVA y yo, ni existe ningún conflicto con Sabadell por manifestar mi decisión de aceptar la oferta", ha dicho Martínez en un artículo propio publicado en el diario 'El País'.

"Estas son acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias que solo buscan confundir el debate buscando desacreditar a otros. He pedido a mis asesores que continúen en contacto con la CNMV para cualquier aclaración que crean pertinente", ha proseguido el inversor.

Martínez ha defendido su decisión de acudir en la OPA, según reveló en el dictamen del consejo de la semana pasada por el cual el órgano de gobierno de Banco Sabadell rechazaba la oferta mejorada por BBVA.

En todo caso, el inversor ha explicado que hubiera preferido una "fusión amistosa" y ha valorado positivamente la fusión de BBVA con Sabadell por la escala que generaría. "El negocio bancario es, no solo pero importantemente, un negocio de infraestructura y tecnología, donde la escala es un factor fundamental", ha dicho Martínez.

"Considero que la consolidación en España de Sabadell y BBVA dará lugar a una entidad aún más competitiva, rentable y con mayor potencial de revalorización", ha proseguido.

El inversor ha instado al resto de accionistas de Banco Sabadell ha ser asesorados de forma profesional y a no guiarse por "información que es infundada, incorrecta o incierta".