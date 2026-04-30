Los depósitos de los hogares superan la barrera de 1,1 billones en marzo

Archivo - El Banco de España entre la calle de Alcalá y la plaza de Cibeles, a 24 de julio de 2021, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los depósitos de los hogares españoles se situaron en marzo por encima de la cota de 1,1 billones de euros, anotándose un ligero aumento respecto al mes anterior, según las estadísticas sobre depósitos que ha publicado este jueves el Banco de España.

En el tercer mes del año, el sistema bancario registró 1,101 billones de euros en depósitos de hogares, un avance del 0,5% en comparación con febrero. Frente a marzo de 2025, los depósitos de los hogares aumentaron un prácticamente un 5%, desde los 1,049 billones contabilizados hace doce meses.

En términos absolutos, esto supone que el sistema registró un incremento mensual de los depósitos de hogares de 5.600 millones de euros, aunque en el año se elevaron en 57.700 millones de euros.

De su lado, las empresas atesoraban depósitos por valor de 361.300 millones de euros, un 1,8% más que en febrero. En comparación con marzo del año pasado, el dato se elevó en un 7,1%. En euros, esto implica un aumento mensual de 6.300 millones y un alza anual de 24.100 millones de euros.

Sumando todos los depósitos de residentes en España, la cifra de ahorros sube hasta los 1,741 billones de euros, unos 7.000 millones de euros más que en febrero y 68.900 millones de euros más que en marzo de 2025.

Además, el importe de los depósitos de los residentes en España, más el de los que están en el extranjero se mantenía por encima de los 1,8 billones de euros. En marzo subieron en 6.900 millones de euros frente a febrero y en 88.200 millones de euros en comparación con el mismo mes del año anterior.