La deuda mundial cierra 2025 en los 295,5 billones de euros, récord para un cierre del año, según el IIF

MADRID, 25 Feb.

La deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo ha sumado hasta el cuarto trimestre de 2025 un total de 348,3 billones de dólares (295,5 billones de euros), un 9% más que doce meses atrás y nuevo récord histórico para un cierre de año, según los cálculos del Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

Esta dinámica ha estado marcada por las economías avanzadas, que ampliaron su pasivo agregado a 231,7 billones de dólares (196,6 billones de euros) desde los 213,7 billones de dólares (181,3 billones de euros), un 8,4% más.

Entre las economías emergentes, el volumen de deuda se incrementó un 10,2%, hasta los 116,6 billones de dólares (98,9 billones de euros), desde los 105,8 billones de dólares (89,8 billones de euros) del año anterior.

El endeudamiento público ha ascendido en más de 10 billones de dólares (8,5 millones de euros) en 2025 con China, Estados Unidos y la eurozona como responsables de casi tres tercios de dicho incremento. Más allá del 'gigante asiático', la deuda soberana se elevó en mayor medida en Brasil, México y Rusia.

Por sectores económicos, el IIF ha señalado que los hogares elevaron su deuda hasta los 64,6 billones de dólares (54,8 billones de euros), un 7,7% más, al tiempo que las empresas registraron un endeudamiento de 100,6 billones de dólares (85,3 billones de euros), un 9,5%.

Además, los gobiernos debieron 106,7 billones de dólares (90,5 billones de euros) y el sector financiero otros 76,4 billones de dólares (64,8 billones de euros), un 10,8% y un 7% más, respectivamente.

De cara al futuro, la acumulación de deuda permanecerá "robusta" ante las necesidades de financiación de Estados Unidos, China, Alemania, Japón y la India. La deuda norteamericana se disparará más de veinte puntos para 2036, hasta el 120%, dado que los aranceles no generarán suficientes ingresos para las arcas públicas.

"Dado el contexto de políticas fiscales expansivas, de políticas monetarias aún acomodaticias y los renovados esfuerzos por simplificar la regulación (aunque esto último aún no se ha materializado), la mejora global de las condiciones de financiación debería favorecer un aumento del endeudamiento más allá del sector público y reforzar el apetito por el riesgo de los inversores", ha previsto el informe del IIF.

El estudio ha constatado también que la inversión creciente en IA está perfilándose como "nuevo imán" de actividad en los mercados de capitales y de emisiones de bonos empresariales.

Igualmente, el rearme europeo podría disparar la deuda pública en más de 18 puntos hasta 2035, lo que apunta a "la necesidad de involucrar a más actores privados" para culminar dicho plan.