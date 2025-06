Donald Trump sopesa adelantar a este verano el anuncio del sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando adelantar el anuncio de quién será el futuro líder de la Reserva Federal (Fed) ante su descontento con las actuaciones del actual titular del cargo, Jerome Powell, cuyo mandato expira en mayo de 2026.

No obstante, la Casa Blanca ha sostenido este jueves que la decisión no es "inminente" pese a la información adelantada por 'The Wall Street Journal' que indicaba que Trump haría pública su elección en septiembre u octubre, o, incluso, este mismo verano. En cualquier caso, sería antes de lo habitual.

"Ninguna decisión sobre el presidente de la Reserva Federal es inminente, aunque el presidente [Trump] tiene derecho a cambiar de opinión. El presidente tiene muchas buenas opciones para el próximo presidente de la Fed", ha explicado la Casa Blanca al 'Financial Times'.

Trump manifestó ayer que tenía "tres o cuatro" candidatos para suceder a Powell tras asegurar que era una "persona mentalmente mediocre" y con un "bajo coeficiente intelectual". El republicano le ha exigido sin éxito y en varias ocasiones a este bajar los tipos de interés.

Entre los posibles contendientes en liza, según los medios, estarían el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; así como el actual miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Chris Waller, y un exintegrante de dicho órgano rector, Kevin Warsh.