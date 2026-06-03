Doris (Banca Mediolanum): "El proyecto en España está yendo bien, con crecimientos muy relevantes"

Archivo - El consejero delegado de Banca Mediolanum, Doris Massimo, en una imagen de archivo. - BANCA MEDIOLANUM - Archivo

MILÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banca Mediolanum, Massimo Doris, líder de la matriz italiana e hijo del fundador y uno de los padres del desarrollo del asesoramiento financiero, Ennio Doris, ha afirmado este miércoles que el proyecto en España -Banco Mediolanum-- "está yendo bien, con crecimientos muy relevantes, sobre todo en los últimos 7-8 años".

"Fue una buena aventura, pero no fue sencilla porque en España no existía un banco con ese modelo", ha recordado durante su intervención en el acto del 30 aniversario de la cotización de la compañía, que se ha celebrado esta mañana en la Borsa Italiana.

Banca Mediolanum aterrizó en España en el año 2000 a través de la adquisición de Fibanc, una entidad financiera "pequeña" que compraron con sus propios medios, "sin echar mano de capitales bursátiles".

Sin embargo, el consejero delegado del grupo ha lamentado no haber tenido el mismo éxito en Alemania "porque es muy país muy diferente" al suyo. En Italia, por su parte, también completaron otras adquisiciones "no imposibles, pero difíciles", debido a que se trata de una entidad financiera con unas características muy particulares.

En relación al debut bursátil del grupo hace tres décadas, Doris señaló que "la necesidad de salir a Bolsa quería decir respetar unos requisitos, cumplir con ellos, tener una estructura de gobernanza muy rigurosa, y eso nos ayuda en muchos ámbitos diferentes". "Queríamos que el grupo se convirtiera en una institución", agregó.

De cara a los próximos años, Doris ha remarcado que son dos las condiciones para continuar creciendo: invertir en tecnología y la relación humana. "Banca Mediolanum seguirá invirtiendo en tecnología, en inteligencia artificial, y seguirá invirtiendo en incorporar a nuevos asesores financieros porque la relación será fundamental", expresó. Como ejemplo, al cierre del ejercicio actual el grupo habrá incorporado 900 jóvenes a su equipo.

30 AÑOS DE COTIZACIÓN

Banca Mediolanum debutó en la Borsa Italiana hace 30 años "por la liquidez y la transparencia" con un precio de 12.000 liras, y en su primer día de cotización, los títulos se revalorizaron un 30%. El grupo acumula un alza del 33% en Bolsa en el último año. Esta mañana las acciones cotizaban con un precio de 19,51 euros sobre las 13.37 horas de este miércoles tras caer un 1,04%.

Desde entonces, la cotización se ha visto afectada por momentos históricos como la burbuja de las puntocom, la crisis de la deuda soberana y la caída del Lehman Brothers. Este último acontecimiento produjo que los títulos de Banca Mediolanum perdiesen un 75% de su valor e impulsó una reunión interna para deslistar la empresa.

"No éramos una aseguradora tradicional, ni una gestora de seguros y tampoco un banco", ha recordado la responsable de relaciones con inversores de Banca Mediolanum, Alessandra Lanzone, quien también ha agregado que la firma se convirtió en entidad bancaria al año siguiente. En aquel entonces, el grupo optó por no abrir sucursales en contra del resto de competidores, quienes medían su fuerza en Italia a partir del número de sucursales.