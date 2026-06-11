La EBA presenta el borrador para los test de estrés de 2027, que reduce a la mitad los datos exigidos

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado este jueves el borrador de la metodología, las plantillas y la guía para la prueba de estrés que implementará al nivel de la Unión Europea en 2027, que incluye una sustancial simplificación, lo que permitirá reducir los datos necesarios en un 55% en comparación con los anteriores test de estrés.

La institución con sede en París inicia así una consulta anticipada sobre la simplificación de la prueba de estrés a nivel de la UE, con integración del riesgo climático, que en 2027 contará con la participación de un total de 63 bancos de la UE y Noruega, incluidos 47 de la zona euro, que representan el 75% del sector bancario de la UE.

"El ejercicio de 2027 introduce importantes simplificaciones para mejorar la eficiencia y la sensibilidad al riesgo, manteniendo al mismo tiempo la solidez y la comparabilidad de los resultados", ha destacado la EBA.

Entre los cambios clave, la Autoridad ha destacado la reducción sustancial de los requisitos de datos, la alineación de la información con los informes de supervisión armonizados y la integración de los riesgos climáticos en la prueba de estrés a nivel de la UE.

En este sentido, la metodología consultada reduce los datos necesarios en un 55% en comparación con la anterior prueba de estrés, principalmente mediante el uso de los informes de supervisión periódicos, lo que incluye una simplificación de las definiciones de las pruebas de estrés y la eliminación de puntos de datos o plantillas anteriores que se solapaban con los informes de supervisión.

"Este enfoque reduce la duplicación, disminuye la carga administrativa y mejora la coherencia, la comparabilidad y la calidad de los datos para los supervisores", ha destacado la entidad presidida por François-Louis Michaud.

Por otro lado, la EBA destaca la introducción del riesgo climático en la prueba de estrés, que incorporará así por vez primera de forma estructurada los riesgos de transición y físicos de manera coherente con las perturbaciones macrofinancieras.

En esta fase, los riesgos climáticos se evaluarán mediante un módulo específico y no afectarán a los resultados principales de la prueba de estrés, lo que supone un paso importante hacia la integración de las consideraciones climáticas en la supervisión prudencial, ha explicado el regulador europeo.

La publicación anticipada del borrador, que refleja los comentarios recibidos del sector durante las consultas celebradas en mayo de 2026, permitirá a las partes interesadas evaluar mejor el impacto combinado de los cambios en la metodología de la prueba de estrés y la revisión más amplia de las Normas Técnicas de Ejecución (NTE) sobre los informes de supervisión.

Asimismo, la EBA también tiene previsto organizar una serie de talleres con el sector para responder a sus preguntas y acompañarlos en sus preparativos.

Al igual que en anteriores ejercicios de estrés de la EBA, el de 2027 proporciona un marco analítico común para evaluar la resiliencia de los bancos de la UE y del sistema bancario en general ante un escenario macrofinanciero adverso común, poniendo a prueba su adecuación de capital en situaciones de estrés y los resultados de la prueba se incorporarán al Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP).

La prueba de estrés de 2027 a nivel de la UE está coordinada por la EBA, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), las autoridades competentes, incluido el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), y el Banco Central Europeo (BCE).

El Consejo de Supervisores de la EBA finalizará los escenarios, la metodología, las prácticas de garantía de calidad, las plantillas y la guía de plantillas, mientras que la JERS y el BCE desarrollarán el escenario adverso de riesgo macroeconómico y climático.