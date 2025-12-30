Iberdrola, Repsol y Endesa, junto a otras siete cotizadas, arrancan 2026 con dividendos por 3.300 millones

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Un panel del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas de la Bolsa española repartirán a sus accionistas algo más de 3.300 millones de euros en dividendos para arrancar el año, a lo largo de enero y febrero, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los calendarios proporcionados por las empresas de la Bolsa española.

En concreto, Iberdrola abonará en torno a 1.670 millones de euros, mientras que Repsol pagará 564 millones y Endesa retribuirá algo más de 529 millones, de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir del número de acciones en circulación y del dividendo previsto por título.

Así, el total de 3.320 millones de euros se alcanza teniendo en cuenta también los pagos calculados para Cellnex, Redeia, Acerinox, CIE Automotive, Vidrala, Faes Farma y Naturhouse, que completan el arranque del calendario de dividendos de 2026 en el mercado español.

CIE AUTOMOTIVE Y REDEIA INAUGURAN LOS PAGOS DEL AÑO

CIE Automotive y Redeia serán las encargadas de inaugurar los pagos del ejercicio el próximo 7 de enero, con un desembolso de 0,47 euros y 0,2 euros brutos por acción, respectivamente. En ambos casos, la fecha de descuento será el 5 de enero de 2026.

Tras estos primeros pagos, el calendario de enero continuará con los dividendos de Endesa y Faes Farma, que abonarán el dividendo el 12 de enero, con 0,50 euros y 0,04 euros brutos por acción, respectivamente. Desde el 8 de enero, las acciones de ambas compañías se negociarán ya sin derecho a este pago.

Por su parte, Repsol pagará el 14 de enero un dividendo de 0,50 euros brutos por acción. A partir del 12 de enero, ya no se podrán comprar acciones con derecho a dividendo.

En esta línea, Cellnex abonará un dividendo de 0,37 euros brutos por acción el 15 de enero. El 13 de enero será la fecha de descuento y, por tanto, a partir de ese día las nuevas compras ya no incorporarán el derecho al cobro

Asimismo, Acerinox cerrará los pagos del mes el 23 de enero, con un dividendo de 0,31 euros brutos por acción. El 21 de enero será la fecha a partir de la cual las acciones de Acerinox cotizarán sin derecho a este dividendo.

IBERDROLA, NATURHOUSE Y VIDRALA PAGARÁN EN FEBRERO

Iberdrola dará el pistoletazo de salida al segundo mes del año con un dividendo de 0,25 euros brutos por acción que desembolsará el 2 de febrero. El último día para comprar títulos con derecho a este pago será el 12 de enero, cuando la eléctrica marque su fecha de descuento.

Al día siguiente Naturhouse abonará un dividendo de 0,10 euros brutos por acción, mientras que Vidrala pagará el 13 de febrero 1,23 euros brutos por título. En ambos casos, las acciones cotizarán sin derecho a estos dividendos desde el 30 y el 11 de enero, respectivamente