Edenred logra un beneficio récord de 521 millones de euros en 2025, un 2,8% más, y eleva un 10% el dividendo - ARCHIVO

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Edenred registró un beneficio neto de 521 millones de euros en 2025, lo que supone una cifra récord y un crecimiento del 2,8% respecto a 2024, según ha informado este miércoles la compañía, que elevará un 10% el dividendo hasta repartir 1,33 euros por acción en efectivo.

La empresa ha apostado por ofrecer mayor retribución al accionista con la recompra de acciones propias por valor de 125 millones de euros en 2025, y con la subida del dividendo, que deberá ser aprobada en la junta de accionistas del 7 de mayo y cuyo pago se efectuará el 12 de junio.

Por su parte, el beneficio por acción ajustado, sin contar con la amortización del precio de adquisición y otros ingresos y gastos, se situó en 2,59 euros por acción, frente a los 2,35 euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 10%.

Asimismo, los ingresos totales alcanzaron los 3.000 millones de euros, un 5,7% más en términos comparables y un 3,7% más en cifras reportadas frente a 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) también situó en un nuevo récord de 1.360 millones de euros, lo que supone un 11,2% más en términos comparables y un 7,5% más en cifras reportadas.

Edenred, que cotiza en la bolsa de París, ha destacado el efecto positivo del 2,6% que ha tenido las adquisiciones en 2024 de RB y PagBem(Brasil), Spirii (Dinamarca) y la actividad de tarjetas de energía IP (Italia) sobre los ingresos totales.

Dentro de los objetivos marcados para este año, que tienen en cuenta el impacto de los cambios regulatorios en Italia y Brasil, la compañía ha confirmado una caída del Ebitda de entre el 8% y el 12% en términos comparables, lo que corresponde a un crecimiento intrínseco del Ebitda de entre el 8% y el 12%, nivel previsto para 2027 y 2028.