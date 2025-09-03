EDM 'ficha' en AltamarCAM Partners a Juan Muñoz para reforzar el equipo institucional de ventas. - EDM

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios financieros EDM, enfocada en la gestión patrimonial y de activos y perteneciente al grupo Mutua Madrileña, ha anunciado este miércoles el fichaje de Juan Muñoz como directivo sénior de ventas para el equipo de desarrollo de negocio institucional en Iberia y Europa.

A través de un comunicado, la firma ha reseñado que Muñoz se ha incorporado procedente de AltamarCAM Partners, entidad en la que desde 2023 ha desarrollado el mercado institucional en Iberia como parte del equipo de ventas institucionales de terceros, tanto de activos líquidos como ilíquidos.

Durante este periodo, tal y como han explicado, contribuyó a distribuir en la región productos de gestoras de primer nivel en diversas tipologías de activos.

Anteriormente, Muñoz, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas, se desempeñó durante seis años como gestor de carteras de gestión discrecional y de fondos en Banca March.

El director institucional España y Europa de EDM, José María Ubeda, ha englobado que en la hoja de ruta que presentaron hace dos años manifestaron su voluntad de seguir creciendo en el ámbito institucional en todas las geografías en las que están presentes.

"La incorporación de perfiles como el de Juan Muñoz, con una dilatada experiencia en el sector, nos permite reforzar este compromiso y seguir avanzando en nuestras metas", ha añadido al respecto.