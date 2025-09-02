eDreams amplía su caída en Bolsa al 9% pese a volver a beneficios en su primer trimestre fiscal

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de eDreams ampliaban este martes su caída a un 9% en Bolsa tras anunciar un beneficio neto de 13,6 millones de euros durante su primer trimestre fiscal 2026, finalizado el 30 de junio, frente a las pérdidas de 1,2 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.

En concreto, la cotización de la agencia de viajes 'online' marcaba los 7,79 euros por título pasadas las 10.35 horas, después de abrir con un desplome de más del 5% en la jornada bursátil de hoy, con 8,09 euros cada acción.

En términos ajustados, la compañía ganó 23,6 millones de euros entre abril y junio, casi nueve veces más que los 2,6 millones de euros del periodo anterior.

Además, los ingresos de eDreams crecieron un 8% en el periodo, hasta los 172,6 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 6%, con un total de 162,4 millones de euros.

Estos resultados se vieron impulsados por el modelo de suscripción Prime, que aumentó un 20% internaual, con 1,2 millones de nuevos miembros netos. En el trimestre, se registraron 205.000 altas netas, lo que las sitúa en el tramo superior de las previsiones.