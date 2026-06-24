Elon Musk deja de ser billonario tras el reajuste de SpaceX y Tesla en Bolsa

Archivo - El magnate de origen sudaficano Elon Musk, dueño de SpaceX y Tesla. - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dejado este miércoles de ser billonario, después de que sus dos compañías, SpaceX y Tesla, corrigieran sus posiciones bursátiles en los últimos días.

De esta manera, Musk ha perdido por el momento su condición de billonario y su fortuna se sitúa en los 970.000 millones de dólares (855.200 millones de euros), según Forbes, después de escalar por encima del billón de dólares tras el reciente debut bursátil de SpaceX, que consiguió 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros) en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Precisamente, la mayor parte del patrimonio del magnate proviene de sus participaciones en SpaceX y Tesla, en las que ostenta el cargo de consejero delegado. En concreto, Musk posee el 38% del conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial SpaceX, y casi un 11% de la compañía de coches eléctricos Tesla.

En los primeros días de SpaceX en los mercados bursátiles, la compañía ha llegado a alcanzar una valoración superior a los 2,8 billones de dólares (2,45 billones de euros) con una revalorización acumulada cercana al 60%, situándose como la cuarta empresa por cotización del mundo tras superar a los gigantes Amazon y Microsoft, solo por detrás de Nvidia, Apple y Alphabet --matriz de Google--.

Sin embargo, las acciones de la compañía han corregido su trayectoria, apuntando este miércoles apenas una revalorización acumulada del 17%, con lo que ha caído hasta el sexto puesto del mundo, y manteniéndose algo por encima de los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) de cotización.

Pese a todo, Elon Musk lidera de largo la lista de personas más ricas del mundo y el segundo en el ranking cuenta con una fortuna más de tres veces menor a la del magnate de origen sudafricano. El empresario estadounidense y exconsejero delegado de Google posee un patrimonio de 287.400 millones de dólares (253.125 millones de euros).

En tercera posición, se encuentra Sergey Brin, cofundador de Google, con 265.000 millones de dólares (233.400 millones de euros); seguido de Jeff Bezos, propietario de Amazon y competencia de Musk en el sector aeroespacial, con 247.600 millones de dólares (218.000 millones de euros), y, en quinto lugar, Michael Dell, consejero delegado de Dell Technologies, con 235.700 millones de dólares (207.500 millones de euros).