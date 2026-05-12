Embat capta 30 millones en una ronda liderada por Cathay para impulsar la gestión de tesorería con IA

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MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La 'fintech' especializada en la gestión de tesorería impulsada por Inteligencia Artificial (IA) Embat ha cerrado una ronda de financiación 'Serie B' de 30 millones de euros liderada por Cathay Innovation, el mayor fondo de capital de riesgo de la Unión Europea dedicado a la IA.

A esta operación también se ha sumado de forma destacada Creandum, Samaipata, 4Founders y Venture Friends, tal y como señala la entidad en un comunicado.

Con esta ronda, Embat suma más de 50 millones de euros captados desde su fundación en 2021. En concreto, los fondos de esta Serie B se destinarán a impulsar la expansión global de la compañía y a invertir en producto para mantener el liderazgo en inteligencia artificial agéntica, así como en tecnologías emergentes aplicadas a la tesorería corporativa.

"Contar con Cathay Innovation como socio principal en esta Serie B es un paso natural en nuestra ambición de convertirnos en el estándar global de la tesorería. Su impresionante red internacional y su profundo conocimiento en estrategias de go-to-market globales serán fundamentales para acelerar nuestro desembarco en nuevos países y consolidar nuestra presencia en los mercados más exigentes", ha asegurado el co-CEO de la firma, Antonio Berga.

En lo que respecta al producto, desde la compañia destacan que seguirán incorporando la IA de forma transversal en todos los módulos de la plataforma.

Para ello, Embat apuesta por el buque insignia de su estrategia, 'TellMe', un analista de tesorería agéntico, que lleva la IA al núcleo de las finanzas corporativas.

Asimismo, Berga ha resaltado que el mercado mid-market representa todavía "una oportunidad inmensa", ya que la gran mayoría de estas empresas aún no cuenta con las herramientas que necesitan para gestionar su crecimiento con "la sofisticación financiera que este exige".