Las empresas españolas sitúan en 55 días su ciclo de conversión de efectivo, según Solunion

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conversión de efectivo de las empresas españolas se situó en 55 días en 2025, lo que supone un incremento de 8,2 días respecto a 2024 y cuatro veces por encima del aumento medio regional de este indicador, según el informe anual de Allianz Trade, presentado por Solunion.

Este deterioro responde en gran medida a las existencias, puesto que los días de inventario pendiente (DIO) aumentaron en 7,2 días, hasta los 56, hasta convertirse en el mayor periodo de acumulación de existencias de las principales economías europeas.

El informe apunta a que el ciclo de España se ha acercado a la media regional del ciclo medio de conversión de caja tras situarse muy por debajo en 2024, lo que indica "un punto de tensión" en el capital circulante que está surgiendo en Europa Occidental.

Además, Allianz Trade espera que el ciclo medio de conversión de efectivo se incremente ligeramente en España hasta los 56 días en 2026.

A nivel mundial, el DIO mundial alcanzó los 53 días en 2025, una cifra estable respecto al año anterior, pero muy por encima de la media prepandemia de 48 días.

"En este contexto, el periodo medio de cobro (DSO) no está ejerciendo una presión adicional sobre el flujo de caja de las empresas: los plazos de pago globales aumentaron ligeramente hasta los 56,5 días el año pasado, manteniéndose estables en ese nivel desde 2022, y siguen situándose 3 días por debajo del periodo prepandemia", recoge el documento.

De cara al cierre de 2026, Allianz Trade prevé un aumento "moderado" del ciclo de conversión en efectivo, ya que los sectores más afectados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán "cuentan con un margen limitado" para absorber un nuevo alza del DIO antes de que las necesidades de financiación alcancen puntos críticos.

Al mismo tiempo, el impacto "debería verse compensado" en parte por el gasto continuado del sector privado en infraestructuras de inteligencia artificial y centro de datos, "claves" para respaldar a sectores como la informática y telecomunicaciones, el software y las tecnologías de la información.