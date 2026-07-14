Ericsson cierra la jornada con una caída del precio de sus acciones del 12,6% después de presentar resultados

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson ha experimentado un desplome intradía del 12,6%, arrastradas por la publicación de resultados semestrales que reflejan una caída del 43% interanual de su beneficio neto por costes de reestructuración.

Los títulos de la compañía han cerrado la sesión bursátil con un precio de 98,54 coronas suecas (8,93 euros), frente a las 112,75 coronas (10,22 euros) con las que terminó la pasada jornada.

Ericsson obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.933 millones de coronas (446 millones de euros) en los seis primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 43,4% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del año pasado.

El resultado de Ericsson hasta junio refleja el impacto negativo extraordinario de 4.369 millones de coronas (395 millones de euros) por costes de reestructuración, una cifra muy superior a los 937 millones de coronas (85 millones de euros) anotados por la compañía por esta razón en el primer semestre de 2025.

"En el segundo trimestre, tomamos medidas para mitigar la inflación de los costes de los componentes", ha explicado Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson. "A medida que el impacto se acentúe en los próximos trimestres, seguiremos implementando medidas internas y ajustes de precios para compensar el efecto", ha añadido.

Asimismo, el ejecutivo ha advertido de que Ericsson prevé "cierta presión" sobre el margen bruto ajustado del negocio de redes en el tercer trimestre debido al mayor volumen de proyectos de despliegue de red.