España dispara un 21,5% la riqueza de sus multimillonarios y suma ocho nuevos ultrarricos en 2025, según UBS

Archivo - Coche de lujo en Puerto Banús, en Marbella. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE MÁLAGA/JOSÉ LUIS HIDALG

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los multimillonarios españoles vieron incrementadas sus fortunas un 21,5% en 2025, hasta los 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros), al tiempo que ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32.

Según se desprende de la última edición del informe 'Billionaire Ambitions 2025' de UBS, los españoles más ricos añadieron 11.600 millones de dólares (9.940 millones de euros) a la riqueza nacional impulsados por el desempeño de algunos de los principales empresarios del país y una mayor concentración de patrimonio familiar.

Cabe destacar, en concreto, que el patrimonio de Amancio Ortega creció en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros), hasta los 124.000 millones de dólares (106.254 millones de euros). Esta cantidad equivale al 58,2% de la riqueza total de los multimillonarios de España.

UBS ha advertido de que los más de 162.000 millones de dólares (138.815 millones de euros) en transferencias patrimoniales previstas durante los próximos 15 años en España ponen el foco en la necesidad de reforzar la planificación a largo plazo, la gobernanza familiar y la disciplina en los procesos sucesorios.

En un contexto de familias cada vez más internacionales y patrimonios más complejos, la entidad ha indicado que el reto para las grandes fortunas españolas pasa por combinar la preservación del legado con el empoderamiento de la siguiente generación y una mayor atención al impacto social de los multimillonarios.

A escala global, la riqueza de los ultrarricos alcanzó un máximo histórico de 15,8 billones de dólares (13,54 billones de euros) en 2025 tras haberse incrementado en 386.500 millones de dólares (331.185 millones de euros) ante la notable creación de sociedades y la mayor ola de herencias multigeneracional desde que existe el informe.

El número de multimillonarios creció un 8,8%, desde los 2.682 hasta los 2.919, con 196 nuevos multimillonarios hechos a sí mismos y 91 herederos que recibieron en conjunto un récord de 297.800 millones de dólares (255.180 millones de euros). Así, los 860 multimillonarios multigeneracionales gestionaron 4,7 billones de dólares (4,03 billones de euros).

El estudio también ha hecho hincapié en que las mujeres multimillonarias siguen aumentando su peso, con una riqueza media que creció un 8,4%, hasta los 5.200 millones de dólares (4.456 millones de euros), más del doble que el ritmo de los hombres, que avanzó un 3,2%, hasta los 5.400 millones de dólares (4.627 millones de euros).

Pese a que ellas siguen siendo minoría (374 frente a 2.545), llevan encadenados cuatro años superando a los hombres en acumulación de riqueza en paralelo al cambio generacional que prioriza la innovación, la inversión de impacto y el uso de la fortuna para generar un efecto social positivo.

En el plano inversor, América del Norte se mantiene como principal destino para los multimillonarios (63%), seguida de Europa occidental (40%) y China (34%), mientras que el 42% planea aumentar su exposición a acciones de mercados emergentes a un año vista.

Los grandes patrimonios prevén también ampliar su peso en capital privado, 'hedge funds' e infraestructuras, al tiempo que han mencionado los aranceles (66%), los grandes conflictos geopolíticos (63%) y la incertidumbre política (59%) como los principales riesgos en 2026.