El estrés de los mercados financieros aumentó a comienzos de 2026 por las tensiones geopolíticas, según CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó un incremento del estrés de los mercados financieros en las primeras sesiones de 2026 por las nuevas incertidumbres geopolíticas, según su boletín del cuarto trimestre de 2025.

En concreto, explica que el nivel de estrés en los mercados se había mantenido en una zona de riesgo bajo durante todo el segundo semestre de 2025, pero que repuntó en los primeros días de 2026 al calor de las nuevas tensiones geopolíticas.

De hecho, la CNMV resalta que la valoración de los riesgos geopolíticos se mantiene en niveles "muy altos", a pesar de haberse reducido la incertidumbre en materia comercial. Pero han surgido "nuevas tensiones" como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EEUU y de otras intenciones de la Administración Trump (como Irán o Groenlandia).

Además, la CNMV señala la persistente preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Cualquier novedad en estas parcelas podría generar cambios en las expectativas de los agentes y dar lugar a correcciones de precios y espirales negativas en los mercados financieros", agrega.

En cuanto a los riesgos financieros, la CNMV afirma que hay dos que sobresalen por encima del resto "de forma notable": el riesgo de mercado y el riesgo de contagio. Respecto al primero, explica que es "complicado" cuantificar el grado de sobrevaloración del precio de ciertos activos financieros. Señala, no obstante, que algunos indicadores clásicos, como la ratio entre precio y beneficio (PER, por sus siglas en inglés) apuntarían a que este riesgo es más claro en los mercados estadounidenses (especialmente en el sector tecnológico o de consumo), aunque advierte de que comienza a cobrar "cierta relevancia" en otros mercados, incluyendo los europeos.

"Este riesgo eleva la sensibilidad de los agentes participantes en los mercados ante la aparición de noticias desfavorables o que modifiquen abruptamente sus expectativas", apostilla al respecto.

Sobre el riesgo de contagio, hace referencia al aumento "notable" de las interconexiones entre las diferentes partes del sistema financiero, tanto dentro de ellas y con otras parcelas que están expansión como los criptoactivos que, en momentos de turbulencia, pueden propagar efectivos negativos a diferentes activos, sectores y jurisprudencias de "forma muy rápida" y perjudicar a la estabilidad financiera.

A medio y largo plazo, la CNMV advierte de riesgos procedentes de la transformación digital. Reconoce que ha supuesto una "revolución" en la forma de operar de las empresas y, en particular, de las entidades financieras, pero advierte de que "no se encuentran exentos de riesgos".

"En este sentido, la ciberseguridad ha ido aumentando en importancia, ya que el incremento de las operaciones digitales ha acrecentado, en gran medida, la exposición de las entidades a diversos ciberataques, los cuales han ido creciendo en número y sofisticación en los últimos años", concluye al respecto.