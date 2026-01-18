El Eurogrupo busca un acuerdo este lunes para el relevo de Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE

Archivo - 8 de diciembre de 2025, Canadá: En esta ilustración fotográfica, se muestra el logotipo del Banco Central Europeo (BCE) en la pantalla de un teléfono inteligente. - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

BRUSELAS 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) intentarán alcanzar este lunes un acuerdo para designar al nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), cargo que quedará vacante a finales de mayo con la conclusión del mandato del exministro español Luis de Guindos.

El objetivo es cerrar una posición común ya en esta reunión, si bien fuentes del Eurogrupo apuntan a que la falta de urgencia --el puesto no se cubrirá hasta dentro de unos meses-- permitiría prolongar el proceso hasta febrero si no se alcanza una mayoría suficiente.

Una vez que los países de la zona euro consensúen un nombre, corresponderá al Consejo de Asuntos Económicos (Ecofin) adoptar una recomendación dirigida al Consejo Europeo (líderes), que será el encargado de realizar el nombramiento formal, previa consulta al Consejo de Gobierno del BCE y al Parlamento Europeo.

Para prosperar, el candidato deberá recabar el respaldo de una mayoría cualificada reforzada entre los Estados del euro --al menos 16 países que representen como mínimo el 65% de la población--, en un proceso en el que el Eurogrupo, sin competencias formales de decisión, actúa como foro clave para facilitar el consenso político.

El debate y la votación sobre el relevo del actual vicepresidente figuran como el último punto del orden del día de una reunión que será la primera del nuevo presidente del foro económico y que, según fuentes cercanas al mismo, será relativamente breve en su parte sustantiva para dejar margen al proceso de selección, que podría prolongarse durante varias horas.

UN AMPLIO ELENCO DE ASPIRANTES

Al puesto optan seis candidatos: Mário Centeno, exgobernador del Banco de Portugal; el gobernador del Banco de Letonia, Martins Kazaks; su homólogo en el Banco de Estonia, Madis Müller; el gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic; el exministro lituano de Finanzas Rimantas Sadzius; y el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, excomisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

Un "amplio elenco de aspirantes" sobre el que, según señalan fuentes del Ministerio de Economía, España todavía no se ha decantado por ninguno. "El proceso de toma de decisiones, como es habitual, sigue su curso y los contactos se mantendrán de forma continuada hasta el momento de la votación", apuntan.

Por su parte, el Parlamento Europeo sí ha expresado su preferencia por Kazaks y Centeno como perfiles idóneos para suceder a De Guindos, una posición que, en todo caso, no es vinculante y no forma parte del procedimiento formal de designación.

PRESENCIA ESPAÑOLA

En esta ocasión, España no ha presentado candidatura, ya que la vicepresidencia del BCE responde a un criterio de rotación entre países que hace improbable la repetición de nacionalidad, de modo que la atención se desplaza ahora hacia los tres puestos del comité ejecutivo que quedarán vacantes en 2027, incluida la presidencia de la institución.

Sobre este escenario, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se refirió la semana pasada al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como un "excelente profesional" con una trayectoria "más que contrastada", al ser preguntado por sus opciones de futuro en el BCE. Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), figura, además, como el candidato preferido por el 26% de los economistas consultados en un sondeo publicado por 'Financial Times'.

Aunque la salida de De Guindos del BCE y la reciente dimisión de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reducirán previsiblemente la presencia española en puestos de máxima responsabilidad en instituciones económicas internacionales, España mantiene todavía perfiles destacados en organismos clave.

Entre ellos figuran la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; el secretario general de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), Rodrigo Buenaventura; el presidente del Instituto de Estabilidad Financiera, Fernando Restoy, y el vicepresidente de la Junta Única de Resolución (JUR), Miguel Carcaño Sáenz de Cenzano.

OTROS ASUNTOS EN LA AGENDA DEL EUROGRUPO

Más allá del proceso de selección, la reunión servirá también para dar la bienvenida formal a Bulgaria como nuevo miembro de pleno derecho de la zona euro, tras su reciente incorporación a inicios de este año, y para que su ministro de Finanzas informe sobre el desarrollo del cambio al efectivo en euros.

Los ministros debatirán asimismo las prioridades económicas a corto plazo para la zona euro, en el marco de las recomendaciones presentadas por la Comisión dentro del paquete de otoño del Semestre Europeo, que abordan cuestiones como la política fiscal, la competitividad, la profundización del mercado único, la unión del ahorro y la inversión, el euro digital y el papel internacional de la moneda única.

El orden del día se completará con un intercambio de puntos de vista sobre el G7, en el que la presidencia francesa expondrá sus prioridades, tras tomar el relevo de Canadá, centradas en la reducción de desequilibrios macroeconómicos, el refuerzo de la cooperación con países en desarrollo y la preservación de la estabilidad financiera.