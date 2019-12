El Eurogrupo fracasa en su intento de dar un nuevo impulso a la Unión Bancaria

Actualizado 05/12/2019 11:04:35 CET

BRUSELAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Economía y Finanzas (Eurogrupo) no han sido capaces dar un nuevo impulso a la Unión Bancaria tras finalizar su reunión sin conseguir ninguno de sus dos objetivos principales: cerrar la reforma del fondo europeo de rescates y desbloquear as negociaciones políticas sobre el fondo europeo de garantía de depósitos.

La polémica surgida en Italia contra la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha provocado que, a pesar de los avances conseguidos en las últimas horas, todavía queden detalles por afinar en los textos legales, por lo que los Diecinueve tendrán que seguir trabajando en ellos durante las próximas semanas.

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha desgranado en una rueda de prensa este jueves por la mañana todos los progresos pactados en las últimas horas, pero también ha reconocido que quedan "cabos sueltos de naturaleza jurídica" que es necesario "aclarar" antes de cerrar el expediente.

"Espero que podamos hacerlo para nuestra próxima reunión de enero", ha expresado el portugués, quien confía en que la firma del nuevo Tratado modificado del MEDE pueda firmarse a lo largo del primer trimestre de 2020.

Uno de estas cuestiones pendientes, ha reconocido, son las cláusulas de acción colectiva (CAC), el elemento central del debate en Roma y que en la práctica facilitan las restructuraciones de deuda y las quitas a acreedores en casos de quiebras bancarias en los que sea necesario acudir a la red de emergencia ('backstop' en la jerga comunitaria).

De la misma forma, los responsables de Finanzas de la moneda única terminaron su encuentro sin un acuerdo sobre una hoja de ruta para poner en marcha un fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés).

Alemania era el país que más se oponía a esta tercera pata de la Unión Bancaria hasta que el ministro de Finanzas Olaf Scholz levantó el veto de Berlín con un documento en el que aceptaba su puesta en marcha bajo una serie de condiciones. Sin embargo, este paso no ha conseguido desbloquear totalmente el estado de "respiración asistida" que se utiliza en Bruselas para describir una propuesta legislativa que lleva años en la mesa de los ministros.

"No tenemos una hoja de ruta. No pactamos una hoja de ruta en la reunión de ayer (por el miércoles)", ha admitido el portugués, que ha explicado que no se ha alcanzado "todavía" el "momento político" para dicho acuerdo.

Las conversaciones sobre esta herramienta, por tanto, seguirán a nivel técnico y no pasarán todavía a nivel político. "Hemos pedido al grupo de trabajo de alto nivel que siga trabajando en todos los elementos (del EDIS) con la intención de avanzar durante el nuevo ciclo institucional de la UE", ha apuntado el presidente del Eurogrupo.