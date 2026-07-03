Expira el plazo ampliado para adherirse a la OPA de UniCredit sobre Commerzbank

Archivo - FILED - 29 January 2025, Hesse, Frankfurt/Main: The company logo lights up on the Commerzbank headquarters at sunset. Photo: Arne Dedert/dpa - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodo de aceptación adicional para sumarse a la propuesta de adquisición lanzada por UniCredit sobre Commerzbank expira oficialmente en la mdianoche del viernes al sábado, después de que el banco italiano lograra impulsarse por encima del umbral del 40% del capital de su homólogo germano durante la fase regular de la oferta.

El plazo inicial de adhesión de la OPA de la entidad dirigida por Andrea Orcel, que dio comienzo el pasado 5 de mayo y finalizó el 16 de junio, se saldó con una tasa de aceptación del 12,51%, lo que sumado al 26,77% de las acciones que ya poseía UniCredit, junto al 3,22% sobre el que tiene derecho a exigir la entrega física, elevaba la participación del banco transalpino en Commerzbanl al 42,5%.

El diario 'Milano Finanza' apuntaba ayer que las previsiones más optimistas llegaban a situar la posición de UniCredit en el banco germano tras el cierre del plazo ampliado de adhesión en torno al 58% una vez sumada la aceptación adicional a la participación directa y los derivados.

En este sentido, si bien la documentación de la OPA prevé que el período de aceptación adicional, iniciado el pasado 20 de junio, finalice este viernes a las 24.00 horas (hora local de Fráncfort del Meno), el computo final de la transacción no se conocerá hasta el próximo 8 de julio.

La oferta de UniCredit planteaba a los accionistas de Commerzbank el canje de 0,485 acciones del banco italiano por cada una del alemán. Desde el primer momento, la dirección de Commerzbank, encabezada por la consejera delegada de la entidad, Bettina Orlop, apodada por el diario 'Handelsblatt' como 'la Juana de Arco alemana', ha mostrado su rechazo a esta operación al considerar que no reflejaba adecuadamente el valor fundamental ni el potencial de la entidad financiera.

El propio Gobierno alemán, que posee alrededor del 12% de Commerzbank, también ha criticado la oferta de adquisición sobre uno de los principales bancos del país germano al considerar que la propuesta "no incluye una prima adecuada", al tiempo que ha rechazado el "enfoque agresivo" del banco italiano.

Independientemente de la tasa de aceptación al final de este periodo adicional, UniCredit se habría asegurado con la operación superar el umbral del 30% que planteó públicamente como objetivo de la oferta y, tal como advirtió la entidad italiana a mediados de junio, en el caso de lograr el apoyo suficiente en la junta general, podrá nombrar a todos los representantes de los accionistas en el consejo de supervisión, que a su vez es responsable de nombrar al consejo de administración de Commerzbank.