MasOrange inicia una fusión por absorción de cuatro sociedades tras el control total de Orange

El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Española para la Digitalización, el evento se desarrolla ba - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

MasOrange ha comunicado oficialmente al sindicato CCOO el inicio de un proceso de fusión por absorción dentro del grupo, enmarcado en la reorganización interna tras la integración de MásMóvil y Orange y con el objetivo de "optimizar costes y maximizar la eficiencia operativa".

En este contexto, Xtra Telecom será integrada en Xfera Móviles y MásMóvil Ibercom será absorbida por MasOrange Telecom Bidco, según la información trasladada al sindicato.

Los efectos de la operación están previstos para el 1 de octubre de 2026, fecha en la que la reestructuración será efectiva tras su inscripción en el Registro Mercantil.

Las sociedades absorbentes se subrogan en la totalidad de los derechos y obligaciones laborales y se garantiza "el mantenimiento intacto de los medios humanos y de las políticas de gestión de personal vigentes", de acuerdo con la información remitida a CCOO por el grupo de telecomunicaciones liderado por Meinrad Spenger y adelantada por 'Economía Digital'.

CONSEJO DE MASORANGE CON SEIS CONSEJEROS

El consejo de administración de MasOrange se ha reducido a seis miembros tras la reestructuración impulsada por Orange, que ha asumido el control total operativo y de gobernanza en España tras la salida de los fondos de inversión.

A comienzos de junio, Orange completó la adquisición del 50% de MasOrange que estaba en manos de Lorca, su socio en la empresa conjunta en España, por 4.250 millones de euros, pasando a controlar el 100% del capital del operador.

La nueva composición del consejo incluye a Laurent Martínez como presidente no ejecutivo y a Meinrad Spenger como consejero delegado, que además se integra en el comité ejecutivo del grupo Orange.

También forman parte del órgano Laëtitia Orsini Sharps y Hugues Foulon, junto a Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, mientras que Antonio García asume el cargo de secretario no consejero y director legal.

La reconfiguración ha implicado la salida de los representantes de Cinven, KKR y Providence, así como de otros cargos vinculados al anterior modelo de control compartido, una vez completado el proceso de desinversión.

Estos cambios responden a la estrategia de Orange en el mercado español, centrada en integrar nuevas líneas de negocio --como servicios financieros dirigidos a población inmigrante-- y reforzar su posicionamiento en ciberseguridad.

En este contexto, el grupo prevé incorporar 100 especialistas en Madrid y Barcelona para impulsar Orange Cyberdefense y situarla entre los principales proveedores del sector en España.