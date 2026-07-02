Iberdrola repartirá 4.500 millones entre accionistas tras un dividendo complementario de 0,425 euros

Archivo - Fachada de la sede de Iberdrola, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha ratificado que repartirá 4.500 millones de euros entre accionistas tras aprobar un dividendo complementario de 0,425 euros, según ha indicado en un comunicado este jueves.

De este modo, la retribución total al accionista con cargo a 2025 se sitúa en 0,685 euros brutos por acción, lo que corresponde a un importe total de 4.500 millones, un 12% más que el abonado con cargo a 2024.

La compañía distribuirá entre sus accionistas 0,427 euros por acción en julio, con un dividendo complementario de 0,425 euros, al que se suma un dividendo de ajuste de 0,002 euros brutos por acción.

DIVIDENDO DE AJUSTE SE PAGARÁ A TODOS LOS ACCIONISTAS

El número de derechos necesarios para recibir una acción nueva es de 50 y el dividendo de ajuste se pagará a todos los accionistas independientemente de la opción que elijan de las tres que existen. Estas son, recibir acciones nuevas, cobrar el dividendo en efectivo de 0,427 euros por título o vender los derechos de asignación gratuita en el mercado.

Asimismo, los accionistas de Iberdrola recibirán un derecho de suscripción por cada título que tengan en cartera. La energética ha señalado que, de este modo, supera de forma anticipada su compromiso de establecer un dividendo de entre 0,61 y 0,66 euros por acción en 2026.

En cuanto al dividendo complementario, los inversores dispondrán de tres opciones para cobrarlo: cobrarlo en efectivo, vender los derechos en mercado u obtener nuevas acciones liberadas de forma gratuita. Estas tres opciones no son excluyentes, de manera que el accionista puede elegir una de las alternativas o combinarlas de acuerdo con sus preferencias.

En cuanto al calendario, el 3 de julio será el último día en el que se negocian las acciones con derecho a participar en el dividendo. El 6 de julio --ya 'ex-date', las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a participar en el sistema de dividendo-- arrancarán los periodos de negociación de los derechos de asignación gratuita y común de elección, que finalizarán el 24 de julio.

Y el 27 de julio se procederá al pago del dividendo complementario y del dividendo de ajuste. Por último, el 29 de julio será el día previsto para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones que se emitirán en virtud del aumento de capital.