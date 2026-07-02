MAPA | Gasolineras más baratas este jueves tras las nuevas rebajas del Gobierno y el aumento del IVA al 21%

Archivo - Las gasolineras más baratas este 2 de julio - EPDATA - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde el 1 de julio ha expirado la rebaja del IVA a los carburantes que situaba el tipo en el 10%, volviendo al 21%. Esta medida temporal se adoptó para mitigar el impacto de la inflación provocada por la guerra en Irán. No obstante, el Consejo de Ministros ha aprobado una reducción escalonada del impuesto especial a los carburantes: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.

La bajada de este gravamen se aplica desde ayer y sustituye progresivamente las ayudas anteriores para amortiguar el impacto en los consumidores durante el verano. Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de retorno a una bajada de tipos de 20 céntimos por litro si la situación lo requiere.

¿CÓMO CAMBIA EL PRECIO DE LOS CARBURANTES?

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han estimado cuánto sube el precio de la gasolina tras el regreso del IVA al 21% y las nuevas rebajas al impuesto especial de hidrocarburos.

Según Gestha, en julio el descuento efectivo al llenar un depósito de 50 litros será de alrededor de 9,1 euros tanto para la gasolina como para el gasóleo, mientras que en agosto descenderá hasta los 6,05 euros y en septiembre se situará en torno a los 3,02 euros.

**GRÁFICO PRECIO SEMANAL DE LOS CARBURANTES**

Por su parte, Facua calcula que con las nuevas medidas anticrisis, el precio de la gasolina ha subido una media de 8,3 céntimos por litro en las gasolineras de la Península, mientras que el gasóleo ha aumentado desde este miércoles una media de 4,4 céntimos en la Península. En cuanto al GLP, el incremento ha sido de 7,0 céntimos por litro, de acuerdo con los datos obtenidos de la información que facilitan las empresas al Ministerio para la Transición Ecológica.

***BUSCADOR GASOLINA 95***

En este contexto, según los datos semanales del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se encuentra en los 1,437 euros, su nivel más bajo del año. De su lado, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,503 euros, su nivel más bajo desde la primera semana de marzo.

MAPA DE LAS GASOLINERAS MÁS BARATAS ESTE JUEVES

A continuación recopilamos las gasolineras más baratas de España, tomando como criterio aquellas que hoy ofrecen gasolina 95 y gasóleo A por debajo de 1,400 euros el litro.

La gasolinera más barata de España para llenar el depósito con gasolina 95 (la más habitual) se encuentra este jueves en Sevilla, donde el litro cuesta 1,159 euros.

***MAPA GASÓLEO A***

En el caso del gasóleo A, la gasolinera más barata se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real), con el litro a 1,234 euros.

Cabe recordar que Canarias registra los precios más bajos por su fiscalidad específica, ya que los habitantes de estas Islas, junto a los de Melilla y Ceuta, disfrutan de algunas de las gasolineras más baratas de España al aplicar un impuesto sobre los combustibles distinto al del resto del país.

**MAPA GASOLINA 95**

¿CÓMO ELEGIR LA GASOLINERA MÁS BARATA?

Un análisis reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que compara los precios de más de 12.000 estaciones de servicio, destaca a BonÀrea como la cadena más barata en diésel y gasolina 95, con supermercados y estaciones de servicio en Cataluña y zonas limítrofes; seguida de Alcampo y los autoservicios 'low cost' GM Oil. Con ahorros un poco menores pero también interesantes estarían AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenenergy y Ballenoil.

Frente a las cadenas más caras, el estudio estima que el ahorro es de unos 20 céntimos de euro por litro, es decir, unos 10 euros en un repostaje de 50 litros.

***BUSCADOR GASÓLEO A***

Por el contrario, entre las estaciones más onerosas, OCU destaca las grandes cadenas como Moeve, Repsol, Petronor, BP y Eni, además de IDS, Valcarce e Iberdoex. No obstante, el estudio subraya que varias de ellas ofrecen tarjetas de puntos o descuento que pueden reducir el precio inicialmente anunciado.

En este contexto, Facua ha alertado de que numerosas gasolineras han aprovechado las nuevas medidas del Gobierno para inflar sus márgenes y denuncia que la gasolina 95 ha subido en la península una media de 4,2 céntimos de más y el gasóleo 6,9 céntimos.

LA CNMC PUBLICARÁ LA LISTA DE GASOLINERAS QUE NO APLICAN LA REBAJA FISCAL

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar el beneficio, con el objetivo de que este "señalamiento público" también sirva de base para que los consumidores puedan reclamar en virtud de la reforma del Real Decreto-ley 7/2026.

Con el nuevo Real Decreto, todos los operadores al por mayor quedan obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información.

La CNMC impone nuevas obligaciones a las gasolineras para garantizar este cumplimiento, como son: habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito tanto en el propio establecimiento como en su página web.