Ezentis emite un tramo de 220 obligaciones convertibles por un importe de 1,1 millones de euros

MADRID 19 Feb.

Grupo Ezentis ha emitido un nuevo tramo de 220 obligaciones convertibles por un importe nominal total de 1,1 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado e Valores (CNMV).

Cada una de las obligaciones convertibles cuenta con un valor nominal de 5.000 euros, según los términos del acuerdo suscrito con Global Tech Opportunities 30 el pasado 5 de agosto de 2024.

La emisión ha quedado parcialmente suscrita y desembolsada por Global Tech Opportunities 30 mediante la suscripción y desembolso de 110 obligaciones convertibles por un importe nominal de 550.000 euros que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla.