La Fed reelige a sus presidentes regionales y reduce las posibilidades de interferencia de Donald Trump

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Federal (Fed) ha reelegido a once de los doce presidentes de los bancos regionales en los que se subdivide, lo que ha cerrado la puerta a la posible interferencia de Donald Trump en su funcionamiento interno como ya hiciera con el nombramiento de Stephen Miran como gobernador para presionar por recortes drásticos de tipos de interés.

Los responsables de las sucursales que la Fed tiene por toda la geografía estadounidense han visto sus mandatos renovados por cinco años más y por unanimidad. Los mismos expiraban el próximo 28 de febrero de 2026.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano rector de la Fed encargado de fijar los tipos, cuenta con doce miembros, siete de los cuales son gobernadores y cinco son presidentes regionales. El presidente de la Fed de Nueva York tiene un asiento permanente, mientras que el resto van rotando cada año.

No obstante, los líderes regionales sin derecho a voto sí participan de las reuniones y del debate sobre el estado de salud de la macroeconomía, en especial, para proporcionar información detallada sobre su jurisdicción.

Todos los jefes regionales están obligados a jubilarse al cumplir los 65 años, si bien pueden permanecer en el cargo más tiempo si fueron inicialmente elegidos con más de 55 años, aunque no más allá de los 75.

De esta forma, John Williams continuará al frente de la Fed de Nueva York, Mary Daly de San Francisco, Austan Goolsbee de Chicago, Susan Collins de Boston, Anna Paulson de Filadelfia, Thomas Barkin de Richmond, Lorie Logan de Dallas, Neel Kashkari de Mineápolis, Beth Hammack de Cleveland, Alberto Musalem de San Luis y Jeffrey Schmid de Kansas City.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anunció el pasado 12 de noviembre que dejaría el instituto emisor una vez concluyese su mandato en febrero. Bostic, de 59 años, llevaba desempeñando sus funciones desde 2017 como el primer presidente afroamericano y abiertamente gay de un banco regional.

Tras la salida de Bostic, la junta directiva de la Fed de Atlanta creó una comisión integrada por miembros de dicho órgano ajenos al sector bancario para llevar a cabo una búsqueda a nivel nacional de su sucesor.

Por el momento, la primera vicepresidenta y directora de operaciones de la Fed de Atlanta, Cheryl Venable, asumirá el liderato de manera interina.