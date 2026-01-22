Finizens mejora su 'Plan Amigo' y permite invertir sin comisión de gestión para siempre

Archivo - Economía/Finanzas.- Finizens supera las 1.000 altas en su Plan de Inversión para Niños - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Finizens, firma española especializada en inversión indexada, ha anunciado una mejora en su 'Plan Amigo' consistente en que, a partir de ahora, los usuarios podrán invertir en sus carteras de fondos sin comisión de gestión durante toda su vida, gracias a un nuevo sistema que acumula ilimitadamente los descuentos y los aplica de forma automática e inteligente.

Así, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado este jueves, hasta este momento, cada invitación permitía disfrutar de 12.000 euros sin comisión de gestión durante un año, tanto para quien invitaba como para el nuevo cliente.

Sin embargo, si el volumen de inversión del usuario no alcanzaba el total de los descuentos conseguidos, parte del beneficio podía perderse al expirar sin ser disfrutado.

BENEFICIOS OBTENIDOS POR INVITAR A OTRAS PERSONAS NO SE PIERDEN

De este modo, la nueva versión del 'Plan Amigo' introduce una mejora para el inversor, ya que permite que los descuentos se acumulen en una "reserva de invitaciones" y se activen automáticamente en dos supuestos, cuando caduca un descuento anterior o cuando el valor de la cartera del usuario supera el importe que ya está bonificado.

De esta forma, los beneficios obtenidos por invitar a otras personas no se pierden, sino que se preservan y aprovechan en el futuro, con lo que, gracias a este mecanismo inteligente y automatizado, el usuario puede acumular descuentos ilimitados y no pagar comisión de gestión de por vida.

Según la empresa, esta mejora "encaja con su filosofía de ofrecer una inversión centrada en el cliente, ya que el nuevo sistema premia una participación activa y temprana", porque cuanto antes invite a un usuario, más descuentos podrá acumular para los años siguientes sin topes limite. En este sentido, Finizens ha explicado que su modelo se basa en una "gestión disciplinada, diversificación global, rebalanceo automático y comisiones muy inferiores a las de las entidades bancarias".

"A ello se suma una plataforma tecnológica escalable que optimiza costes y traslada esa eficiencia directamente al cliente, como demuestra la posibilidad que ofrece la entidad de que sus clientes nunca paguen comisiones gracias a la mejora del 'Plan Amigo'", ha añadido.

Por último, la firma ha querido destacar que gracias a todos estos "factores diferenciales", desde su lanzamiento en 2017, las carteras de fondos indexados de Finizens han obtenido una rentabilidad acumulada de hasta el 124,7%, situándose un 45,6% por encima de la media del sector.