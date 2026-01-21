Finnk (Kutxabank) alcanza el 10% de rentabilidad en 2025 en su modelo de gestión de IA

Archivo - Imagen relativa a Finnk - FINNK - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Finnk, servicio de inversión digital del grupo financiero Kutxabank, ha cerrado 2025 con una rentabilidad anual del 10% en su modelo de gestión IAvanzada, basado en Inteligencia Artificial.

Desde su lanzamiento, en mayo de 2024, la cartera IAvanzada 80/20 --con una exposición media del 80% a renta variable-- acumula una rentabilidad acumulada del 17%.

La entidad cuenta con tres modelos para gestionar las cartera de fondos de las principales gestoras globales. Por un lado, está el modelo 'IAvanzada', que combina algoritmos e IA para la selección de los activos y su peso dentro de la cartera; 'Sostenible', orientado a la promoción de la sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo; y 'Tendencias', basado en la inversión en tendencias globales destinadas a transformar el mundo.